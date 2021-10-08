花樣年債務違約　創辦人、曾慶紅姪女致函員工︰遇到問題　去解決

爆債務違約、正停牌的「百強內房」花樣年﹙1777﹚，其創始人、前國家副主席曾慶紅姪女曾寶寶近日向員工發出一封「寶爺家書」，交代公司最新情況。

據相關人士透露，曾寶寶在信中表示，9月29日淩晨公司遭遇「黑天鵝」事件，標普突然大幅下調公司評級，致使公司境內外融資交叉嚴重受限，流動性出現階段性緊張。她已與公司管理層就此問題成立專項小組，試圖以最大努力走出困境，然而問題仍未得到及時解決，致使公司未能在10月4日如期支付到期美元債。

就此，曾寶寶於信中稱︰「事情來了，不逃避；遇到問題，去解決。此為無懼。沒有為各位守好抵禦嚴寒的屏障，對不住！但花樣年絕不躺平，這是我和公司管理層的態度，也是每一位花花對業主、對合作夥伴及投資人的承諾。」

曾寶寶又稱︰「花樣年經歷23年發展，見證行業幾度起伏，更大的風雨都咬牙度過，靠的就是把巨浪當弄潮的勇氣、見山劈山的定力、以及風浪沖刷後更加閃光的產品。此為有趣、有味、有料，花樣創造價值。」

她於信中透露，公司管理層正積極與政府部門、境內外金融機構、合作夥伴誠懇磋商，力爭控制和消弭風險，早日走出流動性困境，並呼籲大家給予公司時間與信任。

創立23年的花樣年，一直發展良好，今年三季度銷售業績按年亦增25%，惟今年10月4日公告披露，公司未能如期支付2021年票據的剩餘本金約2.05億美元，陷入階段性的流動性困境，並已成立了應急小組，正在制定風險化解方案，後續將及時披露相關進展，明言「絕不放棄或推卸責任」。