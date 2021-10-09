航運費用暴漲7倍　美國大型零售商決斥巨資租私人貨船自行運貨

當前，海上貨物運輸僵局愈演愈烈，美國兩大港口有超過60艘貨船在等候停泊位，數千萬個集裝箱堆積在港口，平均每艘船的等待時長多達3周。許多美國零售商急不可耐，乾脆繞開集體航運，自己租船運送商品，以避免供應鏈出現樽頸情況。

《金十數據》同五（8日）報道，截至目前為止，已經有8家大型零售商選擇自己租船運貨，包括沃爾瑪、亞馬遜、開市客（Costco）、家得寶、宜家、美元樹（Dollar Tree）、塔吉特（Target）和可口可樂。其中，沃爾瑪用穀物貨船運載消費品和玩具；Costco豪租上千個貨櫃和3艘集裝箱船，租期為一年；而可口可樂則是不走尋常路，選擇租散裝船來運送商品。

要知道，自己租運載貨船並不便宜，數據統計顯示，一艘擁有3,000個標準集裝箱的貨船單日的費用就需要4萬美元。但是，Costco的負責人則認為，自己租船是一種性價比較高的做法，因為照目前情況來看，運輸過程中的每個環節出現不足，不積極改善運營狀態，有可能繼續推高海運價格，自己租船能夠緩解運輸成本上漲的壓力。

40呎箱運費已升至1.6萬美元

實際上，由於海上網絡混亂，海運價格已經高到讓人卻步，數據統計顯示，疫情前，東西向航線運輸一個大小為40英尺的集裝箱只需要花2,000美元，到現在已經飆漲至1.6萬美元，漲幅達700%。

值得一提的是，零售商不僅要面對高海運成本，還要頂住供應鏈短缺帶來的零售壓力。有美國零售商表示，該司有20%至25%的商品仍滯留在港口，恐怕不能趕上美國今年11月26日的「黑色星期五」購物狂歡節，這樣一來，將會對其營收產生較大的影響。