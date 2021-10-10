Tesla勁敵Rivian申請上市　估值或達800億美元

被視為Tesla（TSLA）勁敵的電動車初創公司Rivian Automotive早前發聲明表示，已向美國證券交易委員會（SEC）申請首次公開發行（IPO），目標募資額高達80億美元，分析師推測其估值約800億美元。

Rivian早在今年8月傳出IPO的風聲，但近日才正式提交了招股書，揭露上市計劃。據招股書資料，今年上半年，Rivian淨虧損9.94億美元，2020年公司的淨虧損超過10億美元，營運資金約有30億美元，公司預計短期的收入來源將主要依靠Amazon。

Amazon是Rivian的主要投資者之一，擁有超過5%的股份，此前也向Rivian訂購10萬輛電動貨車，並持有該電動貨車4年的獨佔權，以及前兩年的優先購買權。

關於Amazon的訂單，Rivian預估從今年12月起開始陸續交車，2022年底前交車1萬輛，直到2030年前交完剩餘的9萬輛電動貨車。

Rivian表示，目前尚未確定股票發行規模與價格區間。知情人士表示，Rivian預計在11月 25日前後上市，不過確實上市時間仍將取決於SEC的批准進度。

如果Rivian以800億美元的估值上市，將為美國今年來規模最大的 IPO，如果順利募資80 億美元，Rivian將由此躋身美國近十年來的第四大IPO。據數據顯示，自2011年以來，在IPO中募資超過80億美元的公司只有三家，分別為阿里巴巴（BABA）、facebook （FB）和Uber（UBER）。