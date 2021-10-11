獲騰訊參投    認購微泰醫療前    這幾方面分析要認清｜聶振邦

自今年3月29日發佈首篇文章，自今本專欄「新股聶人」已陪伴大家超過半年，從專欄命題應意會到筆者在此撰文主力是分析新股，基於在周日或周一發文，自然傾向選擇同期進行IPO或剛上市的股份進行分析，所以上月先後分析的海倫司 (9869)、譚仔國際 (2217) 和堃博醫療－B (2216)，以及上週分析的和譽－B (2256)，都是基於上述取材原則。相信大家也留意到現時只有微泰醫療－B (2235) 在招股，所以除非不點評IPO港股 (其實早前也曾發文點評美股新股市場的日日煮和福布斯，可見筆者點評不只是港股)，否則別無他選。

故此大家在看筆者撰文時，總有兩三個賬戶恆常在文章下面留負評，彷彿筆者在選一些將要下跌的股份作評論，參考上述取材原則，大家不難發現筆者只是按新股的IPO和上市時序取材而已，可見負評者未經考證便「無的放矢」。再者，負評者的留言，顯然別有用心，按常理若大家不喜歡某作者的撰文，早已不會再看，何以在不喜歡看，卻又每篇都看呢？另可留意筆者評論的股份，傾向以基本面作分析，意味著就算具備投資價值，顯然也是指向中長線，卻非短炒。因此硬將發文後的股份表現與筆者的分析掛鈎，只是穿鑿附會，明眼人一看便知負評者再攪甚麼把戲。

聶振邦指，微泰醫療專注於糖尿病管理，提供糖尿病治療及糖尿病監測醫療器械。（圖片：Virtus）

專注糖尿病管理領域

言歸正傳，微泰醫療於2011年成立，專注於糖尿病管理，提供糖尿病治療及糖尿病監測醫療器械，以在中國和全球範圍內優化糖尿病的管理方式。核心產品Equil貼敷式胰島素泵 (Equil) 是半拋式貼敷式胰島素泵。Equil於2017年6月在歐洲獲得CE標誌，並於2017年9月在中國獲得國家藥監局的成人使用上市批准。於2018年開始在中國和歐洲銷售Equil。除Equil之外，集團亦已商業化了血糖監測系統及持續血糖監測系統產品。至2021年4月30日，集團擁有382名分銷商，覆蓋中國30個省、直轄市及自治區的產品銷售，並將產品銷售擴大至海外市場。

同業市賬率分析參考

微泰醫療的每股資產淨值折合介乎5.9496至6.4448港元，相對招股價為27.70至31.15元，市賬率為4.66至4.83倍。此股屬於醫療保健設備板塊，上市時市值介乎約117.32億至131.93億港元，以10月8日收市價計算，市值介乎120.00至200.00億港元的可比擬B類股份有四隻，按市值大至小排序為啟明醫療－B (2500)、諾輝健康－B (6606)、心通醫療－B (2160) 和沛嘉醫療－B (9996)，相對市值約186.11億、144.39億、143.47億和138.53億港元。她們的市賬率分別是3.16、5.21、3.64和3.33倍，除了諾輝健康，其餘均低於微泰醫療的，平見四股的市賬率平均值亦高於微泰醫療的，證明招股價定位偏高。

聶振邦指出，要關注騰訊成本價。（資料圖片）

騰訊成本價必須關注

另可參考上市前投資者成本價，A輪至D輪分為四次集資，招股書顯示相對成本價約0.60、2.81、5.15和11.15元人民幣，折合約0.72、3.38、6.20和13.43港元，就算以招股價下限27.70元作比較，分別仍折讓97.40%、87.80%、77.62%和51.52%。而市場關注的騰訊控股 (0700) 透過D輪融資入股，即成本價折合約13.43港元，保守地假設上市價為招股價下限27.70元，賬面回報率也超過1.06倍。雖然上市前投資者設有上市首12個月的禁售期；但考慮到上市首年股價較上市價低逾五成機會不大，意味著騰訊的成本價可視為已立於不敗之一。

反過來看，散戶IPO進場的成本價，必然會較騰訊的高出超過一倍，為招股價定位偏高之另一證明。另可留意此乃H股，今年只有三隻H股已上市的B類股份，為貝康醫療－B (2170)、歸創通橋－B (2190) 和心瑋醫療－B (6609)，分別上市日期為2月8日、7月5日和8月20日，上市首月高位較上市價高27.38%、高42.39%和低13.74%；而三股在首月低位則全部破發。另想指出上述表現最好的歸創通橋，首月高位見於上市首日，亦為上市至今超過三個月的高位，表示此股上市以來股價持續下行。貝康醫療情況相若，於上市兩週錄得高位後，股價便一直低走，歷時已逾半年。由此可見，包含H股的B類股份上市首月傾向表現欠佳，所以待微泰醫療上市後，認清股價走勢，再作部署為佳。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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