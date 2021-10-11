美團遭罰款仍飆逾8%　恒指全日高收487點　聯想逆市瀉逾13%

回顧上周美股先跌後升，雖非農新增職位增幅遜預期，但受惠國會達成債務上限協議的支持下造好，整周計仍高收。另外，美股藍籌業績期本周開始，先是一眾美國銀行股，此外更留意全球能源危機問題。



港股方面，總結上周全周，恒指升262點或1.1%；連升兩周累升645點或2.7%。上周五收市後美團（3690）因「二選一」遭罰款，惟市場普遍認為，罰款較預期輕，而且消除之前大部份不明朗因素，因此影響應可控。今早「黑期」升約250點在25000點附近，料恒指或再上試二萬五。另外，值得留意本周四重陽節，以及有可能打風，或只得3日市。



【16:10】美團全日飆逾8% 企上150天線

港股本周開局良好，恒指全日升487點或1.96%，收市報25325點，大市成交額達1,629.28億元。恒生國指升223點或2.55%，收報8999點；恒生科指瞟青，漲196點或3.17%，收市報6403點。

ATM全日領升，美團（3690）飆8.4%，收市報277.4元；阿里巴巴（9988）漲7.91%，收報167.8元，升穿50天線。騰訊（0700）亦揚近3%，收報496元，挑戰500元未果。其他科技股，快手（1024）全日漲

中國平安（2318）全日漲3.5%，收報59.85元，直迫60元，成交額29.81億元。

聯想（0992）受消息拖累，全日瀉13.4%，收市報7.63元，成交額22.36億元。

汽車股方面，比亞迪（1211）回升，全日漲5.2%，收市報258.8元。吉利（0175）升2.25%，收報22.7元。

銀行股受債息影響而有所上漲，滙豐（0005）全日漲2.6%，企穩45元。渣打（2888）升2.4%，收報51.6元。

【15:21】渣打突抽升逾2%

恒指升幅收窄，現升435點或1.75%，報25273點；恒生科指升162點或2.62%，報6369點。

滙豐（0005）升2.6%，報45元。渣打（2888）突抽升2.4%，報51.6元。

國美（0493）尾段漲近一成，報0.86元。

【13:07】快手飆逾8% 重上90元

港股午後續揚600點，高見25437點，現報25431點，升593點或2.39%；恒生科指亦漲近4%，報6446點。

快手（1024）午後拉升逾8%，高見90.8元，現報90.1元，仍升7.6%。

小米（1810）亦抽升逾3%，高見21.8元。

【12:02】恒指半日揚553點

港股狀態大勇，恒指半日升553點或2.23%，午報25391點，距離50天線還差約100點；恒生科指升3.67%，午報6434點；恒生國指重上9000點大關，升250點或2.85%，午報9025點。大市半日成交額992.97億元。

ATM領漲港股共441點，美團（3690）無懼罰款，半日勁彈9.2%，午報279.6元，阿里巴巴（9988）亦漲9.4%，午報170.1元，京東（9618）揚5.3%，午報311.8元；騰訊（0700）升近3%，午報496.2元，小米（1810）升2.6%，午報21.7元。

聯想（0992）突徹回科創板上市的申請，股價半日大瀉14.6%，午報7.52元，成交額15.83億元。

電力股高開低走，龍源電力（0916）半日大插4.7%，午報15.68元；潤電（0836）下降2.5%，午報18.92元；中國電力（2380）微跌1.62%，午報3.64元。

內房股續疲軟，華潤置地（1109）半日跌2.8%，午報30.85元；碧桂園（2007）亦跌2.45%，午報7.56元；融創中國（1918）則微升0.67%，午報15元。

【11:14】阿里、美團勁飆逾8%

美團（3690）、阿里巴巴（9988）續飆逾8%。

汽車股亦造好，比亞迪（1211）漲近4%，報59.3元；長汽（2333）亦升3.4%，報30.35元；吉利（0175）漲2.5%，報22.75元。

滙豐（0005）漲2.2%，報44.8元；招行（3968）飆5.6%，報63.7元。

恒生指數漲514點或2.07%，報25352點；恒生科指報6383點，升176點或2.85%。

【10:12】紫金礦業漲近8%

資源股個別走，紫金礦業（2899）漲近8%，報10.4元；洛陽鉬業（9339）亦升2.3%，報4.9元；贛鋒鋰業（1772）微跌0.4%，報137.9元；江西銅業（0358）跌0.4%，報13.94元；鞍鋼（0347）下滑1.33%，報4.42元。

恒生指數曾漲526點，最新報480點或1.93%，報25318點，上試50天線。大市成交額暫為521.99億元。

【10:01】東岳曾續瀉逾14%

東岳（0189）續被拋售，今早一度插逾14%，現仍瀉8.2%，報15.5元。

該股年內高位為28.5元，惟近月表現轉差，上周五急瀉，集團通告指，稱不知悉任何公佈以避免證券出現虛假市場資料或須予披露任何內幕消息，並強調營運維持正常，主要產品供應緊張，價格穩中向好，目前正按計劃推進項目建設和投產。

【09:58】電力股漲跌不一

華能國際電力股份（0902）曾勁飆逾14%，高見4.23元，現仍升1.6%；中國電力（2380）高開7.8%，高見3.99元，現倒跌6.5%，報3.46元；大唐發電（0991）曾漲5.6%，見1.5元，現亦倒跌0.7%，報1.41元；華潤電力（0836）曾漲7.2%，高見20.8元，現插2.6%，報18.9元。

【09:45】恒指續揚逾400點

恒生指數開市後續升逾400點，現報25299點，升462點或1.86%；恒生科指漲2.52%或156點，報6363點。

美團（3690）勁飆7.3%，報274.8元；阿里巴巴（9988）續升6.9%，報166.2元；快手（1024）亦升4.06%，報87.15元。

平保（2318）亦大升3.4%，報59.8元。

滙豐（0005）漲2.2%，報44.8元；渣打（2888）微升0.7%，報50.75元。

聯想（0992）插逾一成半，報7.4元。

【09:20】恒生指數高開323點

恒生指數高開323點或1.3%，報25161點；恒生科指高開96點或1.56%，報6303點；恒生國指開報8898點，升123點或1.4%。大市成交額達37.45億元。

美團（3690）高開5.5%，報270元；騰訊（0700）高開2.24%，報492.6元；阿里（9988）彈升4.8%，報163元；小米（1810）微升0.7%，報21.3元。

滙豐（0005）高開1.5%，報44.5元；平保（2318）亦漲1.7%，報58.85元。

聯想（0992）撤回公開發行存托憑證並在科創板上市申請文件的申請，今早股價挫近11%，報7.85元。

中國恒大（3333）及恒大物業（6666）仍然停牌，停牌前分別報2.95元及5.12元。恒大汽車（0708）開升2.9%，報3.54元。