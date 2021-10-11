花樣年境內債券被降級　調整交易方式擬售資產

正停牌的花樣年（1777）因美元債務違約，引發國內外債券暴跌後，旗下花樣年集團（中國）稱，調整上海證交所相關債券交易方式，僅在固定收益證券綜合電子平台上採取報價、詢價和協議交易方式進行。

公告指，中誠信國際調低花樣年集團（中國）主體及相關債項信用等級，並將其列入可能降級的觀察名單，花樣年集團（中國）主體和相關債券債項信用等級由AA+降至A，評級展望仍為「負面」。

根據通知，「18花樣年」、「19花樣年」、「19花樣02」、「20花樣01」、「20花樣02」自10月11日起進行交易方式調整。

擬售資產 增強短期償債能力

公告稱，針對公司的間接控股股東花樣年控股層面發生短期流動性的問題，花樣年控股董事會及管理層正在就相關事件對花樣年控股財務及經營狀況的影響進行評估，並在地方政府、金融機構、財務顧問等多方支持下，成立了應急小組，正在製定風險化解方案，以期盡快化解階段性困境。

花樣年控股已委任財務顧問和法律顧問，以評估集團的資本架構、評估集團的流動資金及探尋所有緩解當前流動資金問題的可行解決方案。公司、花樣年控股及/或關聯公司擬通過出售資產，以增強短期償債能力。

上周五（8日）花樣年兩期境內公司債暴跌，其中2022年到期的「19花樣02」債價遭「腰斬」，暴瀉54.19%，並臨時停牌。至於今年12月到期的「18花樣年」，當天盤中亦一度跌逾兩成，隨即亦停牌。