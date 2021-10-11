中譽集團：出售中國恒大債券　料蝕逾8580萬

中譽集團（0985）公布，今日（11日）於二級市場出售總面值均為400萬美元（折合約3,120萬港元）之10.5%中國恒大（3333）票據及11.5%票據，代價分別約81.5萬美元及70.2萬美元（不包括交易成本，折合約635.7萬港元及547.6萬港元）。

另外。集團亦於10月6日至今日，出售不同面值之中國恒大票據，預期合併出售事項將截至2022年3月31日止財政年度錄得虧損約1,100萬美元（拆合約 8,580萬港元），惟須待核數師審核。

公司指，董事會知悉並審慎關注到，中國恒大未能就其到期的若干優先票據兌付利息及就鉅祥企業有限公司（中國恒大作擔保）發行之私募票據兌付本金。有關跡象顯示中國恒大可能無法有效實施中國恒大中期業績公告中提及的補救措施。

鑒於上述情況，並考慮到變化中的市場及經濟狀況，董事認為，集團須降低其就中國恒大優先票據面臨的投資風險；及出售事項及先前出售事項為本集團提供即時的流動資金，能讓本集團重新分配所得款項，迎接可能出現的其他投資機遇。

董事認為合併出售事項符合公司及股東整體利益。由於合併出售事項透過公開市場進行，董事認為，合併出售事項符合正常商業條款，屬公平合理。