能源危機壓頂　中國最新部署出爐

在能源危機下，全球焦慮繼續擴散。在全球性緊缺的預期下，煤價再創歷史新高。據悉，10月9日，動力煤港口現貨價格大漲，每噸突破2,000元（人民幣‧下同）的歷史性大關；10月11日，每噸動力煤現貨報價更是達到2,200元，刷新了歷史紀錄。

當日晚間，《新華社》發布消息，中國國務院總理李克強10月9日主持召開國家能源委會議，部署能源改革發展工作，審議「十四五」現代能源體系規劃、能源碳達峰實施方案等。

李克強說，要深入論證提出碳達峰分步驟時間表路線圖。堅持全國一盤棋，不搶跑，從實際出發，糾正有的地方「一刀切」限電限產或「運動式」減碳，確保北方群眾温暖安全過冬。提高清潔能源比重，更多依靠市場機制促進節能減排降碳，提升綠色發展能力。

除了全球性缺煤以外，「商品之王」原油也在供應緊張和經濟回暖的預期下大漲。要知道去年4月，石油一度淪為負油價，多到甚至堵塞管道，海上滿載的遊輪多到沒地方儲存。

10月8日，WTI油價時隔7年後首次突破80美元大關；10月11日，WTI油價大漲超3%，報82美元，再度刷新前高。值得注意的是，國際油價已經連漲7周。疊加煤炭的緊缺，席捲全球的能源危機正在加大北半球越冬困境。

在原油大漲的帶動下，10月11日，中國國內化工產品全線大漲，甲醇、PVC等強勢漲停，LPG、PTA、EG等紛紛大漲。截至目前，PVC、PP、EB、塑料等化工品價格全部在10000元以上，刷新歷史記錄。就連甲醇價格都突破了4,000元大關，創下上市以來新高，而一年前，甲醇價格不足2,000元，

德國商銀大宗商品分析師Carsten Fritsch報告表示：「鑑於目前強勁的需求，且可能還會受到天然氣買家轉向石油的動力推升，加上OPEC+限制生產政策，因此到年底之前，石油市場仍會保持緊繃狀態。」

中信證券FICC首席分析師明明也指出，市場對於全球能源危機的擔憂漸濃。具體來看，在全球能源結構轉型的背景下，此次能源危機主要圍繞傳統的化石能源展開，包括石油、天然氣和煤炭。能源產品的價格一路攀升造成了全球範圍內的供電緊張，工業生產承壓，同時高企的電價以及天然氣和汽油短缺也對居民生活造成干擾。預計短期內主要能源產品的價格高位難以改變，新一輪全球通脹來襲，中國的通脹壓力也不容忽視。

值得注意的是，在資源品供應短缺的同時，天氣變化或將加劇大宗商品價格的波動。專注黑色產業鏈研究的富實數據研究院院長蔡擁政指出，夏季全球氣温偏高，消耗了大量的能源，今冬大概率還將迎來拉尼娜。

中金公司也發文稱，2021年8月，NOAA宣佈拉尼娜現象有再次上演的跡象，氣候再次反轉在即。拉尼娜天氣引發的全球降水和温度的異常現象對不同產業/行業造成的影響具有差異性。具體來看，一方面降水和温度偏離正常值將直接對全球農業生產造成一定影響，同時拉尼娜現象的發生往往會導致市場情緒發生較大波動，進而推動農產品價格非理性上漲。

另一方面，拉尼娜氣候可能引發的寒冷天氣或將利好能源、煤炭、紡服化纖、尿素化肥等相關產業鏈，加劇市場對冬季能源短缺的擔憂，在一定程度上推升天然氣、取暖油、煤炭、棉紡織、化肥等大宗商品價格。

農產品方面，市場已經開始炒作天氣預期。棕櫚油、豆油等油脂品種自今年7月以來一路上漲，節後更是漲勢兇猛，目前棕櫚油9600元，距離萬元大關僅一步之遙。