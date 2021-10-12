德銀調查：疫情已非市場頭三號威脅　呢三個風險更可怕！

德意志銀行（Deutsche Bank）最新對全球600名市場參與者進行的月度調查顯示，新冠病毒大流行已不再是市場上「前三號」威脅。



《財聯社》周二（12日）報道，德銀調查顯示，出現使疫苗失效的新冠病毒變種的風險已從三個月前的市場頭號威脅跌至了本月的第四位。眼下市場的頭三大風險分別是：1、通脹和債券收益率上升；2、央行決策失誤；3、經濟強勁增長未能實現或非常短暫（即出現滯脹或衰退）。

當被問及年底前股市是否會出現回調時，僅有29%的人說不會。不過，絕大多數人（63%）預計年底前股市會下跌5%至10%，只有8%的人預計接下來的跌幅會超過10%。

德銀調查顯示，最有可能引發接下來股市回調的催化劑是利率上漲：多達84%的受訪者預計10年期美債收益率接下來最先出現的25個基點變動方向將會是上漲，而只有11%的受訪者預計是下跌，另外5%受訪者表示不知道。

此外，德銀還詢問受訪者，他們認為主要央行﹕聯儲局（FED）、歐洲央行和英倫銀行，接下來可能犯下的政策錯誤究竟是過於鴿派還是過於鷹派。受訪者普遍認為風險都很高，但相對而言美聯儲或歐洲央行更有可能維持過於寬鬆的政策，英國央行則可能犯下鷹派錯誤。

未來12個月或存滯脹風險

近期，滯脹成為了金融行業內引發熱議的話題。儘管華爾街對於滯脹的定義還沒有達成過壓倒性的共識，但最新德銀調查中，依然存在相當強烈的傾向，認為未來12個月更有可能出現某種形式的滯脹，尤其是在英國。

回顧過去17個月的調查數據時，德銀還發現了一些有趣的現象：雖然人們對未來數年物價的預期依然嚴重傾向於可能出現通脹，但與今年5月份的極端情況相比，比重出現了輕微回落；在10月的最新調查中，通縮風險升至了1月份以來的最高水平，這可能也是出於對人們對增長前景的擔憂。

最後，德銀調查顯示，華爾街在很大程度上仍然對通脹沒有足夠的認識，62%的人依然認為通脹將「主要是暫時的」，而只有31%的人認為通脹將是永久性的。所幸的是，31%是自5月份以來的最高比例，一些人似乎正在逐漸意識到問題的嚴重性。