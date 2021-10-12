晨星分析師料中資科技股見底　政策風險趨明朗　看好騰訊多於阿里

本港中資科技股近日有回穩跡象，藍籌股騰訊（0700）由低位反彈逾10%。投資研究機構Morningstar晨星發布最新《亞洲股票第四季度展望報告》指出，內地對科網行業的監管政策，已經大致出台，風險亦已經趨向明朗，認為科網股股價已見底，並看好兩大龍頭科技股—騰訊及網易（9999），是科技股中的首選。



晨星亞洲股票研究總監陳麗子指出，雖然認為針對中國網際網路公司的監管政策已大致頒布，但監管壓力可能將持續到明年首季。

歷史顯示現時是投資科網股的最佳時機

晨星中國互聯網及周期性消費板塊高級股票分析員蘇汝哲表示，參考2018年內地對網絡遊戲審批的監管經驗，當時停止審批新遊戲，令一眾遊戲相關的股份都曾急挫，不過事後騰訊及網易都能夠急速反彈，因此認為歷史顯示現時是投資科網股的最佳時機。

參考2018年內地對網絡遊戲審批的監管經驗，當時停止審批新遊戲，令一眾遊戲相關的股份急挫，不過事後騰訊及網易都能夠急速反彈(資料圖片)

騰訊最能受惠內地經濟增長

他又指，雖然市場擔心近來內地對未成年人玩網絡遊戲的監管措施，不過認為對騰訊及網易的影響仍有限，首先網易只有不足1%的收入，是來自18歲以下用戶。同時認為內地的監管措施，不會擴大至成年用戶，因此現時的政策風險已經大致明朗。

另一方面，看好騰訊的業務多元化，覆蓋內地整個互聯網市場，因此即使網絡遊戲受影響，仍有其他業務帶來增長，料未來盈利增長可保持雙位數，是最能夠把握內地經濟增長的股份。整體而言，他認為今年第四季至明年科技股將逐步好轉。

對於另一隻科網龍頭股阿里巴巴（9988），蘇汝哲認為短線而論，由於阿里巴巴的估值比騰訊更便宜，因此股價反彈幅度（Catch up）有機會更佳。不過，若按業務比較，關注阿里巴巴的電商業務，仍要面對來自拼多多及京東的競爭；反之，認為騰訊的業務始終較多元化及穩健，因此認為騰訊是科網行業中的首選股。儘管該行近期將騰訊目標價，由800元下調了3%至778元，但仍長期看好。