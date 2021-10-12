晨星：第四季股市投資價值顯現　地產與消費及公用行業為首選

投資研究機構Morningstar晨星發佈《2021年第四季亞洲股票市場展望報告》，該行亞洲股票研究總監陳麗子指出，投資價值正在顯現，個別金融和房地產股價已完全反映其風險，而公共事業估值仍然吸引，並對房地產、互聯網、周期性消費類產業及公共事業等多個產業列出首選股。



房地產股首選中國海外及太古地產

對於房地產行業，該行指隨著政府持續管控負債高的企業及限制住宅物業價格的上漲，中國房地產業將持續處於緊縮政策環境。在三條紅線政策下，眾多小型開發商被列入「紅檔」，其中一些開發商，由於短期債務覆蓋能力較弱，近期面臨相當高的風險。下半年實體市場出現放緩跡象，如持續放緩，可能令政府在明年採取寬鬆政策以進行緩解。

對於房地產行業，該行首選股分別是中國海外發展（0688）及太古地產（1972），看好中海外的資產負債表表現強勁，經常性收入持續成長；至於太古地產受惠香港寫字樓的長期需求。

晨星指消費股看好新秀麗 ，受惠中美關稅有局部放寬機會。（資料圖片）

消費股看好新秀麗 受惠中美關稅有局部放寬機會

對於周期性消費類產業，該行指在COVID-19疫情受控後，夏季零售業銷售疲軟可能促使需求高漲和線上清倉量增加，這可能為電商公司的收入帶來助益。

在非必需消費品方面，認為速食市場滲透率有很大的增長空間，並主要受長期趨勢所推動，包括：（1）大城市消費者的工時延長；（2）可支配收入快速成長；（3）家庭規模日漸變小。

該行的消費類首選股分別是百勝中國（9987）及新秀麗（1910 ），認為百勝中國近期成功改革必勝客，有望繼續提升集團的整體盈利能力。

至於新秀麗，晨星中國互聯網及周期性消費板塊高級股票分析員蘇汝哲表示，由於中美兩國近期就經貿關係加強溝通，未來有機會在關稅問題上，有局部的放寬。而新秀麗的客戶主要是在美國，將最受惠於美國潛在降低關稅的措施。

公用股首選長建及中國燃氣

另外，對於內地近期多個省份出現限電情況，該行指出，首八個月中國用電量按年增長13.8%，加上能源結構加速轉向綠色能源，電力供應成長趕不上需求成長。而中國目前暫時進入缺電狀態，因而預期第四季度能源供需緊張的情況，將持續到11月華北供暖季節開始，且2021年全年電力需求預計將按年增長10至11%。預期所有電力供應商的能源利用率將有所提高，可再生能源公司可能在更多政策支持永續成長的趨勢下獲益。

對於公共事業股份，該行首選股是長江基建（1038），因其收入流具防守性而特別具潛力，目前的股息收益率為6%。同時看好中國燃氣（0384），估值合理，而該公司也在市場上積極回購股票，反映出管理階層對該公司的前景持樂觀態度。