小紅書傳棄美赴港上市 港股新股市場盼重拾動力｜企業熱評

中國企業回流上市成大趨勢，市面上更是一直有不少企業棄美赴港上市，目前市傳有「中國版Instagram」之稱的內地社交平台小紅書繼月前擱置美國IPO計劃後，擬改為赴港上市，集資額介乎5億至10億美元（約38.9至77.8億港元）。



彭博引述消息指，小紅書上市最終視乎市場反應而定，目前正與顧問商討，預期最快今年內遞交上市申請。而小紅書代表回應指，暫無明確上市計劃。公司均獲騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）投資。小紅書在去年的一輪融資中，尋求估值60億美元（約466.8億港元）。

小紅書為中國年輕女性用戶居多的社交媒體平台，用戶多數用以分享其日常生活，主題從護膚、飲食和旅行，並以「標記我的生活」作用公司口號。此平台彈起，不但集購物及社交平台於一身，更吸引大量中港台明星，例如范冰冰、鄧紫棋、吳千語、何超蓮等等都紛紛進駐其中。

小紅書成立8年，截至去年底止，該平台擁有超過1,000名員工，而截至去年10月，其每月活躍用戶數已超過1億，其中72%是「90後」用戶，而在這其中又有50%是「95後」的「Z世代」用戶。

送貨平台Lalamove的母公司貨拉拉、在線音頻平台喜馬拉雅、AI晶片商地平線等一眾中資企業均有傳放棄美國上市計劃，轉移至香港上市。（網上圖片）

貨拉拉地平線等均傳回港上市

今年上半年，通過港交所IPO上市的公司共有46家，募資總額達2,132億港元，排行全球第三。小紅書來港上市並非單一事件，早前送貨平台Lalamove的母公司貨拉拉、在線音頻平台喜馬拉雅、AI晶片商地平線等一眾中資企業均有傳放棄美國上市計劃，轉移至香港上市，可見中資企業開始回港上市，為未來IPO情況打下強心針。

原因令一眾企業轉移至香港上市，是由於國家互聯網信息辦公室（簡稱「網信辦」）發布關於《網絡安全審查辦法（修訂草案征求意見稿）》公開征求意見的通知。征求意見稿包括了「掌握超過100萬用戶個人信息的運營者赴國外上市，必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查。」等內容。

香港並非「國外」，而只是屬「境外」，因此，這促使有集資需求的公司來港上市，這亦反映中資互聯網企業上市融資渠道未有禁止，是中資企業尋求融資的一個出路。過去三個月，港股低迷，而新股市場亦非常冷淡，大多新股不是破發，便是尋底，例如譚仔（2217）超購29倍，上市後股價卻反覆向下，今收報2.75元，較上市價3.33元低17.4%。現時中國大型科技股欲來港上市，盼可帶動新股市場氣氛回暖。