海運運費急挫　由中國至美西每個FEU運費　1個月累瀉逾22%

近日，中國至美西海運價出現大幅回調。與9月10日每個FEU（40英尺集裝箱）運費20,586美元高點相比，下跌近5,000美元，跌幅達到22.25%。甚至有貨運公司表示，從寧波港、上海港發往美國西海岸的海運費3天跌去了3個月的漲幅。

《證券時報網》報導，中美海運價格回調，令不少飽受運價暴漲之苦的外貿中小企業看到了曙光。為何美西運價回調？未來海運價格將如何走？多位業內專家和從業人員表示，此次價格回調是正常現象，隨着訂單的周期性減少，海運運力增加，海運價格或將逐漸回歸至理性水平。

熱門航線運價大跌22%

近年來，新冠疫情打亂了全球的海運鏈條，海外多個國家碼頭擁堵，導致全球海運運價高漲。以中美航線為例，中國至美西航線從往常的5,000美元漲至2.2萬美元，不少中小外貿企業叫苦不迭，附加值不高的貨物貨值甚至抵不上運費。近日，中美等部分航線的海運價格出現回調，但相對於疫情前仍處於高位。

波羅的海貨運指數（FBX）數據顯示，全球集裝箱貨運指數已從9月10日11,109美元跌至10月8日的9,949美元。

其中，跌幅最大的是熱門航線中國/東亞—美西，指數價格已經連續四周下跌，每個FEU運費在9月10日為20,586美元，於10月8號跌至16004美元，下跌近5,000美元，跌幅達到22.25%。

記者在某國際物流交流群看到，10月11日，甚至有最新報價顯示，從深圳/鹽田港到美國洛杉磯/長灘港運費降至8300美元，相對比於波羅的海貨運指數（FBX）價格直接腰斬。不過有業內人士表示，出現大幅低於市場價格，可能是臨時調整放出來的倉位，也可能是黃牛拋櫃壓低價格。

美線運費大跌背後的主因是什麼呢？壹航運創始人兼CEO鍾哲超表示，加班船運力增加，疊加中國國慶黃金周長假，還有出乎業界意料的拉閘限電潮，三股力量碰撞在一起，美西航線就這樣在沒有一點點防備的情況下轟然大跌，這波殺跌讓很多囤艙位的黃牛黨措手不及。

鍾哲超認為，美西運價下跌對整個海運市場是件好事，價格暴跌讓所有人感受到了市場的無情，運費會暴漲就一定會大跌。此外，暴跌也再次說明，市場的事最終還得用市場的方式來解決。

海運價未來將持續回調？

市場觀點認為，此次熱門航線運價回調，表明航運運價頂點已經臨近。中金公司研報指出，近期達飛輪船宣佈從9月到明年2月停止上調即期運價，而進入四季度傳統旺季逐漸結束，中金公司認為運價的頂點或已臨近，完全消化當前供應鏈節點中累積的貨量或仍需1至2個季度，因此行業回歸常態化或在2022年一季度至三季度，如果雙限政策對於生產活動和出貨量產生實質性影響，可能會加速拐點到來。另一方面，中金認為，供應鏈安全和可靠性要求或促使更好倉部客户簽訂長協運價，對運價的接受程度也將高於疫情前的水平。

美西海運價格將回調到什麼價格？速達非物流有限公司高級產品經理卜一村認為，當前的運價走勢很難判定是短期回調還是長期下探，物流行業內因是價格波動的關鍵因素。

卜一村表示，當前屬於「金九銀十」時期，特別國內電力緊缺情況恢復後，工廠會加班出貨。按照此前慣例，每年年底到春節之前都是備貨的旺季，有些工廠可能會加大訂單量，海運價相應會上漲。這幾周海運價格雖然有下降，但相對比疫情前依然很高。從長期走勢來看，還是很難判定近期的調整是不是短期波動。當前美國疫情仍然嚴重，港口的運轉效率沒有提高，基本面沒有發生改變。