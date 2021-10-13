申萬宏源：Q4中國GDP增長約4.7%　從五方面分析未來展望

內地經濟增長轉弱，疊加重重考驗，如新冠疫情出現變重病毒，供應鏈緊張、通脹加速以及食品與燃料成本上升，不過有內地劵商認為，即使第三季度多重低谷，第四季度再迎曙光。

中資券商申萬宏源發表報告指，中國內地第三季的供應降至谷底，在大宗商品價格飈升、基建投資疲弱、價格傳導抑制可選商品消費，以及大範圍防控升級導致服務消費受挫的背景下，或為年內增速低谷。

該行補充指出，展望第四季中國基建投資有所改善，若疫情不再出現多地蔓延散發的情况，商品和服務消費均有望不同程度地企穩恢復，前期地産銷售有望兜底地産投資不會下滑過快，但外需對中國經濟增長的拉動行將有所弱化，綜合分析，該行預計四季度實際GDP按年增長約4.7%，但考慮到基數較高，兩年平均增速實際上可反彈至接近5.6%的水平，經濟在第四季預計有所企穩。

商品及服務消費Q3觸年內低位 料Q4有所改善

先從消費方面來看，該行指出，第三季經濟下滑主要由於消費所影響，疫情大範圍蔓延，以致防控升級，必需品消費驟然降溫，加價直接抑制了因房地産周期性帶動的商品消費需求，從而令商品和服務消費增速在第三季跌至年內低位。

該行預計，在兩大假設的大前提下，一是不再出現觸發多地防控普遍升級的疫情，二是工業品價格升幅擴大的局面得到控制，甚至有所轉向，那便可料第四季商品和服務消費兩方面將均有所改善，但該行補充指，兩年平均增速或仍將低於2019年第四季度的恢復峰值。

基建投資觸底回升 料地産銷售趨勢穩定

基建是中國內地重大投資的一環。該行認為，隨著專項債持續加速發行、貨幣政策對基建、居民購房融資的支持力度加大，基建融資格局有望進一步向好；同時儘管第二季以來，房地産調控有所強化，但前期強勁的地産銷售仍預計會穩定房地産投資增速年內不會出現大幅回落，預計整體固定投資第四季有望呈小幅改善的趨勢

中國基建是政策重要的一環。﹙路透社﹚

料中國Q4出口出現顯著回落

中國第三季出口強勁，超出預期。申萬宏源指出，一方面反映發達國家在財政補貼計劃的高端消費品購買力仍然較為強勁，另一方面也反襯出，發達國家工業生産恢復緩慢、東南亞疫情劇烈反彈對當地産能形成新的損傷。

展望第四季，該行認為，考慮到美國的補貼計劃將退出，實質性地導致美國居民收入增速回落，加之疫情對工業生産、服務消費的衝擊幅度實際上是逐步遞減，這令該行認為7至8月強勁的出口，更大程度上反映出海外進口商的過度擔憂，從而可能導致第四季出口將會顯著回落。

限電令工業產能下滑 全年工業增加值目標下調

全球供應鏈緊張，工業生產與通脹問題能為供不應求帶來改善？該行指出，內地實施「拉閘限電」，短期或會抑制工業產能，加之內需恢復較緩慢、海外消費品需求料有所回落，因此該行對於全年工業增加值按年下調0.9個百分點至9.3%，預計第四季工業生産稍有回落。

該行又指，當前「能耗雙控」政策並非旨在進一步扭曲上游工業品供需關係，因此不認為第四季PPI會再進一步衝高。

中資券商申萬宏源預料，中國內地或會於今年11月中旬再度降準。（Getty）

料內地11月中旬再度降準

在貨幣政策方面，中國內地降準至今3個月內，市場預期已迅速從貨幣政策操作偏緊以回歸正常化，轉為融資需求偏弱的拖累下，貨幣政策可能會採取鬆操作，降準降息穩定融資需求。該行預計，11月中旬前或再度降準，財政支出小幅增加。

該行認為，目前市場對貨幣政策的預期又已過鬆，在諸多約束下，11月中旬之前75至100基點的全面降準可以合理期待，但降準主要用於對沖基礎貨幣增速的快速下降所導致的信用收縮效應，銀行之間的流動性仍會著力避免拉低LPR，以免影響房地産調控穩定的大局。