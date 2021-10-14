中國統計局：9月份工業品價格漲幅繼續擴大

中國國家統計局數據顯示，9月份，受煤炭和部分高耗能行業產品價格上漲等因素影響，工業品價格漲幅繼續擴大。

從按月看，PPI上漲1.2%，漲幅比上月擴大0.5個百分點。其中，生產資料價格上漲1.5%，漲幅擴大0.6個百分點；生活資料價格持平。受需求旺盛疊加供應持續偏緊影響，煤炭加工業價格上漲18.9%，煤炭開採和洗選業價格上漲12.1%，合計影響PPI上漲約0.50個百分點。部分高耗能行業生產受限，價格上漲較多，其中有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲2.9%，水泥等非金屬礦物製品業價格上漲2.9%，化學原料和化學制品製造業價格上漲2.0%，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲1.8%，合計影響PPI上漲約0.57個百分點。另外，進口天然氣價格上漲等因素推動中國國內燃氣生產和供應業價格上漲2.5%，國際鐵礦石價格下降等因素帶動中國國內黑色金屬礦採選業價格下降8.7%。

從按年看，PPI上漲10.7%，漲幅比上月擴大1.2個百分點。其中，生產資料價格上漲14.2%，漲幅擴大1.5個百分點；生活資料價格上漲0.4%，漲幅擴大0.1個百分點。調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有36個，比上月增加4個。主要行業價格漲幅均有所擴大，其中煤炭開採和洗選業價格上漲74.9%，漲幅比上月擴大17.8個百分點；石油和天然氣開採業價格上漲43.6%，擴大2.3個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業價格上漲40.5%，擴大5.2個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲34.9%，擴大0.8個百分點；化學原料和化學制品製造業價格上漲25.5%，擴大1.5個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲24.6%，擴大2.8個百分點。上述6個行業合計影響PPI上漲約8.42個百分點，約佔總漲幅的八成。

據測算，在9月份10.7%的PPI按年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為1.8個百分點，與上月相同；新漲價影響約為8.9個百分點，比上月擴大1.2個百分點。