中國樓市「拐點」或已到　再有地區二手房指導價「腰斬」！

中國西安市房產交易管理中心10月13日發布第二批住宅小區二手住房成交參考價格。此次公布的小區成交參考價格在每平米（㎡）12,008元至25,838元人民幣之間，部分小區二手房指導價僅為掛牌均價一半價格。

中國媒體券商中國10月14日報道，10月13日，西安市房產交易管理中心發布第二批共103處住宅小區二手住房成交參考價格。從此次公布的小區成交參考價格來看，價格最高的樓盤是高新區天地源楓林意樹小區，成交參考價格為25838元/㎡，價格最低的樓盤位於灞橋區普華淺水灣，成交參考價格為12,008元/㎡。

根據西安安居客網站查詢結果，二手房參考價為每平米2.5萬元的高新區天地源楓林意樹小區，在10月份的掛牌均價為4.2萬元/㎡。

引導二手房價格走向合理化

中原地產指出，出台二手房參考價，能夠引導二手房價格走向合理化，客户能夠有權威數據了解住房真實價格，維護群眾合法權益，促進房地產行業健康穩定發展。

今年以來，各地出台的二手房指導價普遍與掛牌價格大相徑庭，比如，在近日正式建立二手房指導價的東莞就出現了小區掛牌均價9.6萬指導價4.3萬的「腰斬」情況。從結果而言，出台二手房指導價的城市在二手住宅成交量和市場均價上普遍出現回落。據諸葛找房數據研究院發布的月度百城二手住宅時從均價數據，西安在7-9月的二手住宅市場均價分別為15435元/㎡、15406元/㎡、15316元/㎡。

或許是考慮到中國全國各地樓市都在進行整頓，市場價格波動較大，10月13日，廣東省住房和城鄉建設廳發布《關於進一步做好商品房交易風險提示的通知》（簡稱通知），在13個交易風險提示中有提到，房地產開發企業以高於備案價格銷售商品房的即是風險。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，此次廣州提及的13類風險，概況起來，包括三種類型。

第一、資金方面的風險，如通過認購無證的房產、或違規轉讓違規的監管賬户等出現資金損失的風險。

第二、交易的風險，如部分交易沒有合同或網簽支持，最後維權方面導致「有苦說不出」的風險。

第三、違法的風險，部分交易可能無意中會被定性為違法行為，如違規使用經營貸、對購房資格進行造假等。此類風險都需要購房者注意，防範入坑。