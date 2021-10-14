內房｜標普下調綠地集團評級至B+　綠地香港亦降至B　展望負面

標普全球評級將綠地控股集團有限公司（綠地集團）長期主體信用評級從「BB」下調至「B+」，將該公司所擔保優先無抵押債券的長期債項評級從「BB-」下調至「B」，同時將綠地集團具有戰略重要性子公司綠地香港﹙0337﹚的評級從「BB-」下調至「B」。綠地香港的個體信用狀況評估仍為「b」。

標普指出，綠地集團展望為負面，是因為預計未來12個月隨著銷售和回款走弱，該公司的現金可能會繼續消耗。如果債券價格持續低迷，還有可能打擊債權人、供應商和買房人的信心。

綠地香港「b」的個體信用狀況評估，則反映該公司在大灣區的經營能力尚未經受檢驗。收購廣州綠地擴大了綠地香港的經營規模，降低了該公司對長三角市場的依賴。但綠地香港收購廣州綠地尚不足10個月，標普認為它在大灣區的經營還需要一段時間的積累。

標普補充，綠地集團融資不暢，將制約該公司應對行業下行的能力，並預計綠地集團的回款將隨著市場下行而放緩，但該公司仍能利用內生資源管理未來一段時間的到期債務。

談及內地樓市，標普認為，由於對開發商財務狀況擔憂加重、房貸申請仍然較難，未來12至18個月消費者購房熱情將持續趨冷。即使監管機構放鬆房貸額度控制，樓市也不太可能快速回溫。