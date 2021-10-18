外匯基金上季港股投資蝕263億元　金管局﹕不應以一季表現作評論

金管局公布外匯基金上季蝕132億元，其中港股投資虧損263億元。對於第4季投資表現，金管局總裁余偉文指出目前難以預測，既要視乎環球經濟復蘇情況；同時已為美國聯儲局退出作出準備，包括縮短外匯基金所持有美國國債組合年期。

至於季內其他投資表現，其他股票投資蝕7億元，債券及外匯分別賺82億元及56億元

今年首3季外匯基金累計賺1,265億元，而2020年全年賺2,358億元，2019年全年賺2,622億元。

當中，今年首3季港股投資虧損138億元，其他股票賺457億元，債券賺95億元，外匯賺84億元，其他投資賺767億元。

今年首3季支付予財政儲備的款項為263億元，支付予政府基金基法定組織的款項為124億元。

金管局副總裁李達志指出，內地對平台企業整改，對股市有影響，但股市整體表現不可以指受單一因素影響，如內地限電及疫情再次出現，皆是影響因素。

被問及是否港股市場是否過於側重內地企業時，余偉文指出，港股及內地股市確受內地規管等因素帶來短期影響，如有個別行業面臨去槓桿，短期內受影響難免，但長期而言好處會逐步反映。

他進一步指出目前外匯基金投資組合分散，手上的港股投資組合為1998年入市﹑再透過盈富基金（2800）賣出後所剩餘部份，強調並無刻意增持或減持港股投資。他又指出相比起整體港股在季內下跌15%，外匯基金已有較佳表現之餘，亦成功在其他範疇獲取投資回報。

李達志補充過去外匯基金亦從港股投資組合中取得一定回報，而海外投資者亦看好內地市場前景，認為不應單看一個季度表現作評論。

隨著美國聯儲局即將宣布啟動縮減買債計劃，加上通脹高企，美國10年期債息在1.6厘附近徘徊。余偉文指出外匯基金手頭上持有不少美國國債，在過去數年已就退市作出準備，包括將整體持債年期縮短﹑增持現金同時透過加大長期增長組合，以體現資產組合多元化。

稱外匯基金已調整美債組合年期

被問及第4季投資展望時，余偉文指出目前難以預測，既要視乎環球經濟復蘇情況，亦要視乎聯儲局對未來利率走勢及通脹看法。若加息步伐較快，或對環球資產市場帶來衝擊。

他又指出外匯基金手頭上持有不少美國國債，在過去數年已就退市作出準備，包括將整體持債年期縮短，同時透過加大長期增長組合，以體現資產組合多元化。

余偉文指出若美國聯儲局逐步退市，港美息差拉闊影響下將促使資金從香港銀行體系流出。當港元兌美元觸及弱方兌換保證時，金管局便會入市買入港元；又指出目前本港美元儲備高企，貨幣發行局機制可自行應付。