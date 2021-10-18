易綱：中國經濟「運行良好」　但面臨某些企業「管理不善」的挑戰

《路透》報道，人民銀行行長易綱周日（17日）表示，中國經濟「運行良好」，但也面臨挑戰，如某些企業因「管理不善」而出現違約風險。

最近幾周，人們對房地產開發商中國恒大（3333）可能倒閉的擔憂加劇，該公司揹負超過3,000億美元債務，並且已經三次未能按時兑付美元債券利息。

隨着恒大苦於應對債務重壓，全球對中國房地產行業信貸風險可能蔓延到更廣泛經濟領域的擔憂也隨之加劇。

易綱表示，一些企業的違約風險和中小銀行的經營困難是中國經濟面臨的挑戰之一，有關部門正在密切關注，「防止演變為系統性風險」。

易綱在30國集團國際銀行業研討會的一次線上會議上說，雖然新冠感染病例時有上升，導致中國經濟增長放緩，但預計2021年增速將達8%。此次會議與國際貨幣基金組織和世界銀行的年會同時舉行。

他補充說，當局首先將努力防止恒大事件蔓延到其他房企，以避免更廣泛的系統性風險。

「債權人和股東的利益將嚴格依法得到充分尊重，」易綱說。「法律已經明確規定了債務優先權。」

他說，當局將把保護消費者和購房者放在最優先的位置，同時尊重債權人和股東的權利。

易綱說，中國人民銀行正在採取各種措施來抵禦金融風險，比如為中小銀行補充資本。

中國這個全球第二大經濟體從疫情中的反彈令人印象深刻，但有跡象表明復甦正在失去動能。

他說，經濟增長略有放緩，但經濟復甦軌跡仍然未變。

關於數字人民幣的發展，易綱說，中國人民銀行將專注於其國內和零售使用，跨境和國際使用「有點複雜」，因為對洗錢等問題有要求。

他說，中國人民銀行將與其他央銀密切合作，將數字人民幣作為促進中國「一帶一路」倡議的工具目前不是優先事項。