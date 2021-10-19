Bowtie完成B1輪融資　日本三井物產領投2260萬美元　永明增加投資

虛擬保險公司保泰人壽保險（Bowtie）宣布完成B1輪融資，獲三井物產（三井）領投2,260萬美元，並獲現有投資者香港永明金融支持。

三井是日本最大的貿易公司之一，同時亦是全球其中一間最具規模的私人醫療健康服務網絡綜合保健控股（IHH Healthcare Berhad）的最大股東。本輪融資籌集的資金將主要用於拓展Bowtie亞洲業務的計劃，並於區內與三井聯手發展以價值為導向的醫療健康服務（value-based healthcare）。

永明金融亦宣布透過參與保泰的B1輪融資增加對其的策略投資，反映永明對保泰的發展前景充滿信心。

香港永明金融有限公司行政總裁林嘉言表示，保泰自成立以來，在短短兩、三年間不斷開創業界先河，成績令人鼓舞很高興見證著保泰的快速成長，並和他們對保險有著共同的初心。憑藉科技創新及健康的商業模式，保泰以具競爭力的價錢提供「純保障」保險產品，成功開發市場的潛在需求。透過加大對保泰的策略投資，冀望繼續加強彼此的交流和合作，支持他們實現填補香港和亞洲區內龐大保障缺口的使命。

Bowtie表示，自2019年成立以來，Bowtie為超過4萬名港人提供了逾30億美元的保障，在直接營銷渠道上的業績更領先其他傳統保險公司和銀行，高居首位。

透過最新一輪融資，Bowtie期望可以繼續快速拓展公司業務，以填補香港達8,860億美元的保障缺口。同時，Bowtie亦將擴展其於亞洲的業務，與醫療健康服務供應商緊密合作，發展以價值為導向的新醫療健康服務模式。