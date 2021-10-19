高盛：市場擁大量現金　高估值無礙投資者增股票配置

高盛近期表示，由於缺乏其他投資替代品，以及市場擁有大量現金儲備，高估值不會在明年成為投資者們增加股票配置比例的阻礙。

《證券時報網》周二（19日）報道，由David Kostin領導的高盛策略分析師們在報告中稱，家庭資產、外國投資者、共同基金和養老基金的股票配置比例將在2022年進一步攀升，達到創紀錄水平。

高盛這一觀點與近期部分華爾街大行提出的股票市場已經達到「不可持續高點」的說法相悖，美國銀行最近表示，美股估值已經加速到達「極端」水平，而標普500指數估值面臨劇烈調整。

高盛對股市的積極觀點正值市場普遍預期聯儲局將從明年年底開始以更快、更積極的步伐進行加息之際。該行預計，美國10年期國債收益率將在12個月內升至1.8%，投資級和高收益債券的利差也將擴大，該行預計，相比於股市回報率，這些因素將使債市對投資者的吸引力驟減。

近半現金資產由家庭持有

該行策略分析師們寫道，目前股票配置比例已經達到近52%的歷史高點，但仍在上升，因為現金收益率趨近於零，加之美國28萬億美元現金資產中有一半是家庭持有的。

高盛強調:「從絕對收益和歷史收益角度來看，股票之外的固定收益替代品似乎沒有吸引力。」

高盛預計，由於創紀錄的股票回購授權和強勁的併購活動，明年市場對股票的淨需求將達到約3,500億美元。報告稱，預計家庭和外國投資者將淨買入約3,000億美元，而共同基金和養老基金將淨賣出4,000億美元。