華爾街大淡友Jim Chanos：維持做淡Tesla及IBM

Kynikos Associates創始人、大淡友Jim Chanos周一（18日）透露，仍然維持着對特斯拉（Tesla）和IBM淡倉持倉。



《新浪美股》周二（19日）報道，特斯拉股價近期一路上漲，電影《沽注一擲》原型人物Michael Burry最近宣佈他已不再沽空特斯拉。但Jim Chanos說，他仍然維持着略高於1%的特斯拉淡倉持倉，並打趣地說：「我們仍在用腦袋撞磚牆。」

Jim Chanos表示，特斯拉的股價是明年預期每股盈利的近120倍，而它只是一家汽車公司。很多人將特斯拉視為一家科技公司，並將自己的血汗錢投資於該公司，因為他們認為它提供的不僅僅是電動汽車方面的潛力。

但Jim Chanos不這麼認為，他說：「我們只是認為，這絕對是愚蠢的，（特斯拉）估值超過了全球汽車行業其他所有競爭對手的總和……這只是凸顯了風險。」他說。

關於沽空IBM，Jim Chanos說，IBM代表了這樣一種觀念：有時最大的騙局就藏在眼皮底下。他認為該公司通過使用試算 （Pro Forma） 會計方法報告了誤導性的數字。

Jim Chanos說：「從我們的角度來看，真正吸引人的是，如果你看看IBM的營業收入，加上他們的知識產權使用費流，並按正常的21%徵稅，實際盈利是6美元。」而IBM預計將報告的2021年每股盈利約為11美元，「因此，IBM今年的實際收益與他們聲稱的『調整後的基礎上』希望獲得的收益之間有近5美元的差距。」