三星李氏家族為應付高額遺產稅　擬沽2萬億韓圜股票　致股市不安

韓國三星集團李氏家族為了繳納遺產稅，出售包括三星電子價值2萬億韓圜股票的消息傳開後，韓國股市陷入動盪不安。

新加坡《聯合早報》周二（19日）報道，三星前總裁李健熙去年病逝，遺屬受益人要繼承遺產須要繳納12萬億韓圜，堪稱韓國史上最高。

為了繳納稅金，李健熙遺孀及兩個女兒出售三星集團的股票。以韓國股市上個交易日的三星相關股價為基準，三星家族處理的股票價值達到2萬億韓圜，遺產稅的剩餘部分將在五年內分期繳納。

據韓國法律，1億韓圜以下的遺產需繳納10%的遺產稅；1億韓圜以上至5億韓元以下為20%；5億韓圜以上至10億韓圜以下為30%；10億韓圜以上至30億韓圜以下為40%；30億韓圜以上需要繳納50%的遺產稅。

輿論認為，這樣的課稅標準是1999年修改的，考慮到此前的資產價值及物價上漲等因素，負擔較大。

最近房價暴漲，中產階層遺產稅負擔也加重，因此有必要修改遺產稅的呼聲越來越高。

韓國直系遺產稅為眾OECD成員國最高

韓國國會立法調查處10月1日發布的《OECD成員國繼承相關稅制和啟示》報告顯示，「OECD成員國中，韓國直系親屬繼承遺產稅的最高稅率為50%，僅次於日本的55%，排在第二位。」

報告顯示，OECD成員國對直系親屬繼承的遺產稅最高稅率平均約為15%，法國（45%）、英國、美國（40%）、西班牙（34%）、愛爾蘭（33%）、比利時、德國（30%）等緊隨其後，屬於高水平國家。

目前韓國採取的是「先稅後分」方式，韓國政府正在考慮引進日本實行的「分遺產稅制」（又稱繼承人稅制），是把應徵收遺產稅的遺產先分到各個繼承人名下，再按每個人分得的財產來計算適用稅率的方案。

分析指出，根據繼承人實際獲得的財產徵稅的「分遺產稅制」是目前最可行的修改方案；但要改編遺產稅的大框架需要時間，現任政府僅剩一年，遺產稅改變的結論很有可能移交到下屆政府。