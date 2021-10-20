財政部在港發40億美元主權債　交銀香港︰完善中資企業債定價基準

國家財政部在香港成功定價發行40億美元主權債。其中3年期10億美元，發行收益率T+6個基點，票息0.75%；5年期15億美元，發行收益率T+12個基點，票息1.25%；10年期10 億美元，發行收益率T+23個基點，票息1.75%；30年期5億美元，發行收益率T+53個基點，票息2.50%，成功實現美元主權債 發行歷史上最低利差 。

本次發行峰值訂單達到3年期80億美元、5年期111億美元、10年期52億美元、30年期27億美元，各年期分別實現8倍、7倍、5倍、5倍認購。本次也是財政部繼2020年後，第二次採取 Regs+144A雙規則，引入了包括美國境內合格投資者在內的全球機構投資者參與。

交通銀行香港分行由2017年財政部重啓美元主權債券發行後連續第五年擔任牽頭聯席主承銷商及賬簿管理人參與發行。該行指，本次發行成爲向國際金融市場展示中國經濟發展成果的良好窗口，爲國際資本市場提供了重要的投資和避險工具，提振了國際投資人對中國經濟的信心。完善中資企業美元債定價基準的同時，展現了中國堅定推動金融市場高水平雙向開放的决心。

另外，工銀國際亦是次發債的聯席主承銷商及帳簿管理人。該行指，在全球經濟面臨嚴峻挑戰的背景之下，本次美元債券的成功發行具有重要意義，充分彰顯了國際資本對中國主權信用的信心。此次是財政部自2017年以來的連續第五年境外美元債發行。常態化的發行將有助完善境外美元主權債收益率曲綫，爲中資企業海外融資提供更好的定價參考，並提供高質量的投資選擇以滿足國際投資者配置中國的需求。