兩大主題型ETF大幅跑贏盈富　未來資產︰仍應以長線投資為目標

總部位於韓國、在港開拓業務已有20年的未來資產集團（Mirae Asset Financial Group），是全球第14大的ETF發行商。過去兩年，公司旗下Global X在港積極發行新ETF，自2019年7月至今，共發行12隻主題式ETF，當中市場熱炒的GX中國電車（2845）及GX中國潔能（2809）便是他們發行的產品。



ETF憑著交易方便、管理費低、分散風險等優勢，近年成為投資者的寵兒。截至今年9月底，Global X全球的ETFs 在管資產規模（AUM）已達到730億美元，按年增長21.6%。當中，香港市場的增長顯著，截至6月底止，香港上市的ETFs在管資產規模達26.23億美元，相當於2019年6月底2.61億美元的10倍。

不過，根據數據顯示，香港ETF市場發展相對其他地區比較落後。截至7月份，香港的ETF市場資金規模為500億美元，遠低於美國市場的6.6萬億美元，同時較亞洲（除日本外）、日本、台灣、南韓、澳洲等市場都要低。

Global X 中國電動車及電池 ETF主要投資中國電動車及電池領域的相關企業，該ETF價格由年初至今升約五成。（資料圖片）

港ETF市場有龐大增長空間

未來資產環球投資（香港）總裁兼行政總監、集團亞太區主管李禎鎬認為，雖然香港的ETF資產規模佔總體市場份額尚算低水平，然而，正反映香港的ETF市場存在龐大的增長空間，亦正正解釋了為何過去兩年Global X在港的ETFs在管資產規模增長強勁。

現時Global X的「當紅炸子雞」產品，非Global X 中國電動車及電池 ETF（2845）及Global X 中國潔淨能源 ETF（2809）莫屬。其中GX中國電車年初至今升近五成，成立不足兩年已升超2倍，資產規模達80億元。至於GX中國潔能年初至今同樣升約五成，成立至今升約1.6倍，資產規模約36億元。同期恒指不升反跌，仍較去年底低約4%。

未來資產稱，由2020年1月至今，19個月以來GX中國電車的AUM已經達到10億美元。

未來資產環球投資（香港）總裁兼行政總監、集團亞太區主管李禎鎬稱，未來兩年目標推出10隻ETFs。（受訪者提供）

明年擬推更多ESG相關主題ETF

李禎鎬指，未來資產集團的ETFs產品種類眾多，當中包括追蹤指數、商品，以至主題式ETF。他特別提到，由於環境、社會和企業管治（ESG）是一個寬闊的投資主題，故此Global X從眾多ESG的範疇之中，特別揀選了電動車及電池，和綠色能源的投資主題發行ETF。他補充，投資者不但可以把資產配置在創新行業的領先位置，更可以在氣候變化的問題上帶來正面作用。

他更預料，新一代投資者將會更加關注ESG的發展，因為他們未來的生活有可能因為氣候變化而受到影響。李禎鎬透露，隨著香港進一步加強與中國內地的金融融合，香港將成為國際領先的綠色金融中心，未來資產集團亦計劃於2022年在香港推出更多可持續發展主題的ETFs，目標在未來兩年推出約10隻ETFs，視乎市場需求及監管要求。

中央近年對各行各業實施嚴厲的監管措施，李禎鎬認為監管長遠而言對市場健康發展有利。（AP）

中國監管料帶來更有利創新的環境

目前Global X在港發行21隻ETFs，當中不乏投資中國公司的主題型ETF。被問到如何看待中國最新的監管環境，李禎鎬倒認為，有關監管在長遠而言對市場健康發展有利，以反壟斷為例，更有效營造創新的環境。又指旗下的主題式ETF，正正投資未來五年、十五年具有持續增長的行業板塊，其投資價值不應受到短期的逆風而減少。至於投資者是否要持有五年、十五年以上，李禎鎬稱投資年期按照個人偏好而不同，但強調這一類ETF產品都應該以長線目標為主。

對於遲遲尚未開展的ETF通，李禎鎬認為，ETF通仍然處於很初步的階段，但相信日後相關計劃會為他們帶來更大的機遇，特別是吸納大灣區的客戶。他又稱，當ETF通正式落地後，未來資產旗下ETFs將為相關計劃帶來一定的貢獻。