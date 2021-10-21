人民幣周二突然飆升　匯商分析﹕套利資本的傑作

10月19日，在岸及離岸人民幣兑美元匯價大幅抽升逾0.75%，分別高見6.3818與6.3636，均為今年7月以來最高位。「目前華爾街金融市場仍在熱議，到底是誰突然大幅推高人民幣匯率。」一位華爾街對沖基金經理向記者感慨說。

《21世紀經濟報道》周三（20日）報道，「這波人民幣上漲行情顯得毫無徵兆。」華爾街對沖基金經理向記者直言。當時整個金融市場仍在密切關注美聯儲即將縮減QE帶動美元重回漲勢，根本沒想到人民幣匯率會突然大幅飆漲。

一位美國外匯經紀商向記者分析說，目前不少華爾街投資機構認為人民幣突然飆漲背後，是套利資本的「傑作」。一是三季度中國貿易順差達到1,815億美元，較去年同期按年增長約19%，表明中國外貿景氣度仍在延續，令他們敢於押注人民幣匯率持續升值；二是本周以來10年期中國國債收益率重回3厘上方，令中美利差再度走高至139個基點，也提振了人民幣匯率走強。

該報記者多方了解到，目前市場還認為量化投資基金在其中扮演着推波助瀾的作用。由於10月底中國國債將正式納入富時羅素指數，量化投資基金普遍預期這將吸引眾多全球資本跟隨加倉中國國債，令他們有底氣提前押注人民幣匯率上漲套利。

「此外，隨着美中經濟此消彼長（即美國經濟正陷入滯脹風險，但中國經濟基本面仍穩健增長），越來越多宏觀經濟型對沖基金悄悄將人民幣兑美元匯率均衡匯率從6.5調高至6.4附近，也帶動外匯市場突然掀起一波人民幣買漲潮。」這位外匯經紀商分析說。突如其來的人民幣匯率買漲潮，無形間打了人民幣淡倉一個措手不及。10月19日當人民幣匯率上漲突破6.4整數關口後，大量執行價在6.4的人民幣沽空期權期貨頭寸紛紛止損離場，無形間放大了當前人民幣匯率漲幅。

值得注意的是，10月20日人民幣外匯市場似乎恢復了平靜。

「早盤一些大型銀行入場買入美元頭寸，令人民幣匯率漲勢戛然而止。」一位香港銀行外匯交易員向記者透露。這背後，是這些大型銀行注意到，10月20日當天人民幣兑美元匯率中間件較前一個交易日僅僅上漲238個基點，上調幅度遠遠低於10月19日市場匯率逾473個基點漲幅，這或許表明中國相關部門對人民幣匯率快速上漲感到「擔心」。

截至10月20日19時，境內在岸市場人民幣兑美元匯率徘徊在6.3939附近，較前一個交易日回落113個基點，境外離岸市場人民幣兑美元匯率則觸及6.3869，較前一個交易日回落145個基點。

多位外匯交易員指出，目前人民幣外匯市場多空博弈相對均衡，投機買漲人民幣的浪潮已明顯消退，未來一段時間在中國外貿高景氣、金融市場持續對外開放、美聯儲縮減QE等因素的交織下，人民幣匯率很可能在6.4附近保持雙向波動。