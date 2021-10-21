馬斯克可成為首位身家達萬億美元富豪？　大摩報告﹕或繫於SpaceX

摩根士丹利（Morgan Stanley）在最新報告中稱，馬斯克（Elon Musk）麾下的SpaceX是世界上最有價值的私營公司之一，並且馬斯克有望憑藉後者成為全球首位萬億美元富豪，而不是先前被看好的電動汽車公司特斯拉（Tesla）。

中國《財聯社》周四（21日）報道，摩根士丹利分析師亞當·喬納斯（Adam Jonas）在致投資者的研究報告中寫道：「從火箭、飛船和配套基礎設施方面來看，SpaceX正在挑戰任何先入為主的觀念，包括什麼是可行的路徑，以及可能的時間框架。」

此外，他還稱，私營太空探索公司不是一家公司：這是「多家公司合而為一」，包括通信、太空基礎設施、地球觀測和深空探索等。隨着這家成立近20年的公司估值達到1,000億美元。

萬億美元的地位

摩根士丹利稱，「不止一個客户告訴我們，如果馬斯克成為第一個萬億富翁……不會是因為特斯拉。其他人士則表示，SpaceX最終可能會成為世界上任何行業中價值最高的公司。」

隨着特斯拉股價近年來飆升，馬斯克現在已經是世界上最富有的人。成立於2003年的特斯拉已經成為該領域領先的電動汽車製造商之一，目前市值接近8,600億美元。同樣，馬斯克的淨資產最近飆升至2,360億美元，超過了亞馬遜創始人傑夫·貝佐斯（1960億美元）的財富。

與此同時，在牛市情況下，摩根士丹利對SpaceX給出的估值為2,000億美元。儘管仍遠低於特斯拉，但馬斯克擁有SpaceX大約一半的股份，因此該公司在將其創始人送上「全球首位萬億美元富豪」寶座的道路上將發揮重要作用。

最有價值的公司

此外，「還有人說，SpaceX最終可能會成為世界上任何行業中估值最高的公司。」

摩根士丹利預計，星鏈項目未來十年將消耗約330億美元資金，並在2031年實現現金流為正。該行去年預測，SpaceX將成為價值1,000億美元的公司，而當時該公司估值剛剛接近440億美元。

根據CB Insights的數據，它現在是世界上市值第二大的私人控股公司，僅次於價值1,400億美元的TikTok母公司字節跳動。但成為市值最高的公司意味着SpaceX將超過蘋果和沙特阿美，這兩家公司的市值約為2萬億美元。

分析師稱，儘管SpaceX的市值遠未達到1萬億美元，但它是「集多項業務於一身」的企業，處於一個快速增長行業的頂端，這意味着它有很大的增長空間。

會是下一個谷歌嗎

喬納斯在報告中稱：「這項技術的發展有可能改變投資者對太空產業的預期。正如一位客户所說：在推出星際飛船之前談論太空，就像在推出谷歌之前談論網路一樣。」

摩根士丹利相信，該公司正在開發的星際飛船將產生更廣泛的影響。星際飛船可以完全重複使用，將貨物和人類發射到月球和火星上。該公司正在德克薩斯州南部的設施中測試原型，並已進行了多次短途試飛。

摩根士丹利還稱，SpaceX用其可重複使用的飛船和星鏈衛星網路創造了技術發展的「雙飛輪」。該行將SpaceX的大部分估值建立在星鏈衛星網路的盈利潛力上。馬斯克此前曾表示，該網絡每年可能帶來高達300億美元的收入。

喬納斯表示，「我們認為SpaceX的發射能力與星鏈有着千絲萬縷的聯繫，因此在發射能力（包括飛行頻率和有效載荷）、帶寬以及發射成本方面的改進，都有助於提高星鏈的經濟效益和規模。同時，星鏈藴藏的商機也為發射業務提供了大量『專屬客户』，從而實現了共生髮展。」