滴滴急升14%傳內地建議赴港上市　港交所值得留意｜港股早評

港股上日回吐，中止四連升，不過仍然守穩50天線，隔晚美股個別發展，標普500指數升0.3%，創收市高。值得留意的是，雖然美股創新高，不過能源板塊逆市受壓跌近2%，相信是近期大宗商品跌勢，正逐步由金屬價格擴展至石油價格。股份方面，可留意港交所，皆因據外電報道，網約車巨頭滴滴以及另外兩家在美上市中企收到內地監管機構建議在香港上市。



滴滴昨晚美股急升13.8%

據《華爾街日報》報道，3家已在美國上市、近期陷入監管風暴的中概股滴滴出行、滿幫及BOSS直聘近日獲中國監管機構「指示」須研究回港上市的可行。消息支持滴滴昨晚美股急升13.8%。一旦這批中資股陸續回港上市，對近期沉寂的本港IPO市場，將有刺激作用，利好港交所上市收益。

另外，本周內地加強壓抑煤價，令由煤炭價格開始，至銅價鋁價等工業金屬價格齊齊插水。值得留意的是，大宗商品跌勢由金屬價格，擴展至石油價格。

商品價格跌勢由工業金屬擴至油價，國際油價連日創七年新高後回落。（路透社）

商品價格跌勢擴至油價

國際油價連日創七年新高後回落，紐約原油期貨收跌0.92美元，跌幅1.10%，報82.50美元。布倫特12月原油期貨收跌1.21美元，跌幅1.41%，報84.61美元。今次下跌原因主要是美國債息回升，10年期美債收益率又創五個月新高，5年期收益率創20個月新高，推動美元指數脫離三周低位，令油價高位回吐。

考慮到近期商品股弱勢，石油股今日亦料會跟隨國際油價先行回吐整固。以上游開採業務為主的中海油，可觀察股價在20天線（8.68元）左右獲得支持。

聯通首三季多賺19%。（美聯社）

聯通首三季多賺19% ARPU升

投資者可以轉為留意防守性較高、同時估值低迷的中資電訊股。最新中聯通公布首三季盈利增19.4% ，至129.23億元人民幣。EBITDA按年增加2.2%至753.37億元人民幣。截至今年9月底，中國聯通的5G套餐用戶9月淨增788.4萬戶至1.37億戶，本年淨增約6611.5萬戶。值得留意的是，集團移動出帳用戶ARPU同比增長6.3%至44.3元。