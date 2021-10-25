滙豐季績｜大摩升今明兩年獅王盈利預測　高盛維持予61元目標價

滙豐控股（0005）已於中午公布第三季業績，大行摩根士丹利隨即發表報告，將今﹑明兩年滙控盈利預測分別上調7.5%及4.2%。

大摩指出將滙控今年盈利預測上調，與該行今年撥備情況有關；而英國業務的淨利息收入增加，則受惠於當地即將加息，亦成為明年該行盈利增長動力。大摩預料滙控今年成本會大致上維持不變，明年則增至320億美元；並將明年該行撥備前盈利預測調高2%。

大摩將滙控目標價升至50元，維持與大市持平評級；又指出滙控宣布20億美元回購計劃，及預料英倫銀行宣布加息，將成為滙控短期內股價上升動力。

大摩於報告內指出，將滙控今年全年股息預測調高至26美仙，暫預料明年派息為28美仙；又預期在明年及2023年分別進行20億美元及10億美元。

另一大行高盛於報告內指出，滙控於今年第三季撥備前營運溢利較市場人士預期及該行預期，分別高出16%及2%；又指出該行資本水平較預期理想，及公布一項20億美元回購計劃。

不過高盛亦指出，上述利好消息未能將部份負面消息抵銷，一是滙控給予明年的成本指引較預期高月，以及實施IFRS 17對保險業務的貢獻帶來影響。

高盛維持予滙控「買入」評級，目標價為61元。