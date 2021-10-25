港華擬投資近600億人幣發展智慧能源　不出售城市燃氣項目予母企

港華燃氣（1083）透過向Affinity Asia Pacific Fund發行新股，及發行可換股債券，集資所得款項總額將逾28億元作投資於智慧能源業務等。執行董事暨行政總裁黃維義表示，集團未來發展的智慧能源業務，涵蓋光伏及能源互聯網等項目，又預計届時智慧能源將與城市燃氣業務利潤相若。

新任港華燃氣主席李家傑表示，一直有參與港華燃氣的戰略發展，由5年前已經開始智慧能源發展的佈局，形容實行碳中和就像一枚「炸彈」，他又指出帶領港華燃氣實行智慧能源目標，就像是「拆彈」並幫助國家達成大目標。

港華燃氣（1083）宣布，引入Affinity Asia Pacific Fund，進軍智慧能源業務。﹙資料圖片﹚

城市燃氣業務是公司命脈

黃維義指出公司在國内發展近30年，現時在全中國有4,000萬名民用客戶、40萬名工商客戶；公司項目由最初兩個擴展至現時達440個項目，相信未來工商客戶會是智慧能源發展的主要客群。他表示再生能源的投資額在國内已經有數萬億美元，是規模空前巨大的投資機會。

他又指，去年全國天然氣的銷售量為3,200億立方米，佔全國基礎能源消耗佔比為8%；預計到2030年的佔比將升至12%至6,000億立方米。而港華燃氣每年售氣量為300億方，佔中國燃氣市場的一成。被問及會否出售城市燃氣業務予母企煤氣，他表示否定並指城市燃氣業務是公司的命脈。

響應國内「30 60」政策

港華燃氣今年零碳智慧園區項目達30個，目標為至2025年，為200個工業園區提供智慧能源方案，覆蓋全國約5%的年度碳排放量。當中光伏裝機量達15GW，公司更投資近600億元人民幣。港華燃氣亦會通過綜合能源平台和去碳化等措施在為工業園區客戶提供能源解決方案，響應國内的「30 60」政策。