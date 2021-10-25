中證監方星海：完善和拓展滬深港通

中國證監會副主席方星海表示，將進一步優化機制和工具，落實好合格境外投資者新規，完善和拓展滬深港通、滬倫通和中日ETF互通機制，在現有基礎上進一步拓寬期貨市場開放範圍和路徑，為國際投資者提供更加多元化的投資選擇和風險管理工具。

方星海在2021年上交所國際投資者大會上的致辭中，談到資本市場高水平對外開放有序推進時表示，股票市場開放持續擴大，機構方面，全面取消證券、基金、期貨公司外資股比限制，外資機構在業務範圍和監管要求上享受國民待遇。截至目前，已有9家外商控股證券公司、3家外商獨資基金公司、1家外商獨資期貨公司相繼獲批。

此外，允許外資銀行在華分行和子行申請證券投資基金託管業務資格，目前已核准3家外資銀行在華子行的基金託管資格申請。今年7月，已有外資銀行正式啟動面向中國境內的基金託管業務。市場方面，滬深港通機制和合格境外投資者（QFII、RQFII）制度持續優化，投資範圍不斷擴大；滬倫通機制穩定運行。境外資金持續穩步流入資本市場。今年1至9月，境外投資者通過合格境外投資者、滬深股通等渠道累計淨買入A股近2,000億元（人民幣‧下同）；這其中，7至9月份淨買入216億元。

截至2021年9月末，外資持有A股流通市值為3.53萬億元，佔流通市值比重約4.8%。產品方面，中日ETF互通產品運行順利，深港和滬港ETF互通產品正式推出，境外市場陸續掛牌上市跟蹤科創板50等中國特色指數的資管產品。近期，合格境外投資者參與內地期貨期權產品進一步放寬，香港推出了MSCI A50指數期貨，境外投資者參與A股投資和管理風險的便利性顯著提升。