谷歌母公司Alphabet第三季淨利潤189億美元　按年增長68%

谷歌母公司Alphabet今天發布了截至9月30日的2021財年第三季度財報。財報顯示，按美國通用會計準則（GAAP）計算，Alphabet第三季度總營收為651.18億美元，較上年同期的461.73億美元增長41%，按固定匯率計算按年增長39%；淨利潤為189.36億美元，較上年同期的112.47億美元增長68%。

據IT之家消息，Alphabet第三季度營收和每股攤薄收益均好於分析師一致預期，但股價仍在盤後交易中下跌逾1%。

第三季度業績要點：

營收為651.18億美元，較上年同期的461.73億美元增長41%，按固定匯率計算按年增長39%。谷歌廣告營收為531.30億美元，較上年同期的370.95億美元增長43%；其中，谷歌搜索和其他營收為379.26億美元，較上年同期的263.38億美元增長44%；YouTube廣告營收為72.05億美元，較上年同期的50.37億美元增長43%。

總流量獲取成本（TAC）為114.98億美元，較上年同期的81.66億美元增長41%。

營業利潤為210.31億美元，較上年同期的112.13億美元增長88%；營業利潤率為32%，較上年同期的24%增長8個百分點。

其他收入淨值為20.33億美元，較上年同期的21.46億美元下降5%。

淨利潤為189.36億美元，較上年同期的112.47億美元增長68%。

每股攤薄收益為27.99美元，較上年同期16.40美元增長71%。

員工總量為150,028人，上年同期為132,121人。

按業務劃分：

谷歌服務業務第三季度營收為598.84億美元，較上年同期的425.73億美元增長41%；營業利潤為239.73億美元，較上年同期的144.53億美元增長66%。

谷歌雲業務第三季度營收為49.90億美元，較上年同期的34.44億美元增長45%；營業虧損6.44億美元，較上年同期的營業虧損12.08億美元收窄47%。

其他業務（Other Bets）第三季度營收為1.82億美元，較上年同期的1.78億美元增長2%；營業虧損12.88億美元，較上年同期的營業虧損11.03億美元擴大17%。

對沖收益第三季度為6,200萬美元，上年同期錄得對沖虧損2,200萬美元。