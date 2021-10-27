滙豐財富管理及健康管理中心登陸K11　伍楊玉如﹕冀方便大灣區客

K11 ATELIER 滙豐財富管理中心及滙豐保險尊尚健康管理中心今日（27日）正式開幕，中心佔地超過1萬平方尺，提供服務予可投資資產達100萬美元以上客戶。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如，由於該中心毗鄰高鐵站，能夠方便將來大灣區的顧客。

滙豐是首間結合財富管理中心及健康管理中心的銀行，顧客可以即場在投保後進行核保所需的身體檢查，例如敏感測試、三高疾病預防等，更可即日向客戶發出體檢報告。健康管理中心擁有標準的診所設備，並有兩位醫生駐場，為顧客注射疫苗和進行身體檢查等。

擬在港增聘400名前線財富管理專家

伍楊玉如指今年計劃在香港招聘300至400名前線財富管理專家，當中包括專門提供跨境理財通服務的人手。

為配合亞洲財富管理策略，該行亦會於中環、旺角、銅鑼灣等地標性地區陸續開設中心。滙豐保險香港行政總裁文德華（Edward Moncreiffe）補充集團計劃明年在港島區增設1間尊尚健康管理中心，並於大灣區內開設另1間。

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伍楊玉如表示 截至2021年6月底，滙豐香港高資產淨值客戶的資產管理規模（AUM）按年升近3成，而財富管理收入亦按年增長雙位數。

伍楊玉如又透露「跨境理財通」首日（19日）開通情況，她表示當天在數小時内已經收到超過1,000個客戶查詢，暫時「南向通」的查詢較多，她預料「南向通」會較受歡迎，因為種類比較多；至於「北向通」由於遙距開戶配套尚未開通，因此暫時顧客反應未算熱烈，未來會積極爭取見證開戶服務。