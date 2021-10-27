港交所季績︱新股及綠色金融成憧憬　中線望重上550元

港交所（0388）今日（27日）公布第三季業績，按年倒退2.9%，欠缺驚喜下，股價也跟隨大市向下。分析認為第三季成交回升，但受港股疲弱表現所限，港交所難以發圍，但仍看好未來香港新股上市數目回升，推動盈利發展。



港交所公布截至今年9月底首三季業績，單計第三季賺32.51億元，按年倒退2.9%。市場早前預測第三季純利介乎28億至33.6億元，符合市場預期。

儘管期內標題現貨市場平均每日成交金額1,803億元，創季度新高，但集體投資計劃公平值淨虧損2,300萬元，加上保證金投資收益減少令投資收益淨額減少，抵銷有關升幅。

港交所今日股價亦反映市場看法，全日收報474.8元，跌1.4%。

港交所第三季純利32.51億元，符合市場預期。（資料圖片）

新股趕在年尾上市

光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，今年第三季成交無論按年及按季都回升，但港股表現失色是「致命傷」，直接影響港交所投資收益表現。「除咗成交，IPO今季就比較靜，但年尾好多公司趕上市，數量應該會回升。」

他補充，在中美關係仍未好轉，香港仍是國際間具吸引力的上市選擇。港交所早前宣佈引入FINI革新IPO及推出SPAC，亦是吸引公司來港上市的因素。今年9月底止，共有73隻新股上市，集資額達2,859億元。 去年全年則有146隻新股上市，集資額約4,000億元。

光大新鴻基證券策略師伍禮賢（右）認為，在中美關係仍未好轉，香港仍是國際間具吸引力的上市選擇。（賴啟燊攝）

季內港股疲弱 股價橫行為主

此外，內地近年發展綠色金融步伐明顯加快，伍禮賢認為本港有望把握機遇，發展成亞洲綠色金融中心。事實上，港交所已將環境、社會和企業管治（ESG）資料披露，由自願改為強制，並要求企業評估相關風險及機遇。而香港作為全球最大離岸人民幣中心，政府在過往3年已發行273億元綠色債券，並計劃未來5年內，再發行1,755億元綠色債券。

技術走勢方面，受累於第三季港股疲弱，港交所股價在7月高見544元後輾轉向下，在450元至515元之間橫行。伍禮賢指，港交所在450元至460元有明顯支持，中長線來看，可在460元吸納，上望550元。