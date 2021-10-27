SPAC本月底諮詢期完結　港交所歐冠昇：會參考各界意見

港交所（0388） 行政總裁歐冠昇今日（27日）出席媒體會議時表示，今年第三季滬深港通及債券通表現強勁，平均每日成交金額均創新高。而推出MSCI中國A50互聯互通指數期貨，可為國際投資者提供全新的中國投資風險管理工具。

其中，首三季新股集資額達2,859億港元，創了季度新高，位列全球第四。當中87%來自新經濟及生物科技股新股共73隻，包括12隻生物科技股。但與去年同期相比，則下跌了。對此歐冠昇指，不能單以季度來比較，因在股票市場中，總是有某些時間比較好，某些時間比較差，單看某段時間，很容易受微觀經濟因素影響（subject to micro factor），但年初至今創新高是事實。對於未來新股上市數目，他亦持樂觀態度。

港版SPAC大前提保障投資者

為了提升市場吸引力 ，期內對債券通實施多項優化措施，包括推出第三個北向交易平台（MarketAxess）；為外匯風險管理提供更多選擇（CNYPlus）；並推出債券通南向交易。另外，亦刊發了有關SPAC（特殊目的收購公司）的諮詢文件，提供在香港的新上市渠道。對於市場有聲音指「港版SPAC」門檻太高，歐冠昇強調，引入SPAC是希望提供多一款高質素的產品，但大前提是要保障投資者的利益；諮詢將在本月底結束，屆時會參考各界的意見，再看會否進行修改。

至於第三季的投資收益欠佳，未來會否調整投資組合。歐冠昇透露，港交所的投資組合以保守為主，故會受短期息口而影響表現，未來按加息週期來檢視組合。