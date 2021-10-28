巴郡A股盤後升51%　巴菲特身家曾漲550億　「意外」交易引猜疑

股神巴菲特（Warren Buffett）旗下投資公司巴郡（Berkshire Hathaway）的上市編號有分A股（BRK.A）及B股（BRK.B），當中A股週二 （26 日）盤後股價離奇狂飆51%。據美國證監會文件，巴菲特持有248,734股A類股票，使得巴菲特身家一度飆升550億美元，巴郡A股週三（27日）盤後亦升16.38%，故巴菲特身家兩日累漲164億美元。

在週二的常規交易中，巴郡A股僅升0.34%，盤後飆升51%，市場擔憂是否交易系統發生故障，或有心人士有意為之？原來盤後僅出現3宗大幅偏離交易時段收市價的交易，每股交易價格達66萬美元，不過與當日的常規交易成交量1,092股相比，就顯得微不足道了。

而在週三的常規交易中，巴郡A股挫1.11%，盤後升16.38%；經過連續兩日的盤後抽升，巴菲特身家兩日累漲164億美元。從巴郡A股兩日盤後的「意外」交易，凸顯其流動性不足及廣泛買賣價差。

股價近60年累升6萬倍

其實股神1962年首次購入巴郡時，每股作價只是7.5美元，如今巴郡每股價值已破42萬美元水平，即升了近6萬倍。

巴菲特過去數十年一直拒絕分拆巴郡A股，甚至在致朋友生日卡上寫下「祝你活到巴郡分拆那天」的賀詞。他亦曾向巴郡股東表示，壓低股價會招來不成熟的短線投資人。

不過，巴郡現已提供價格較低B股，另外，目前許多券商也提供碎股交易，允許投資人以低價買巴郡股票。