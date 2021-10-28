許正宇﹕認真研究港股通南向交易股票以人民幣計價

立法會已於周三（27日）完成本屆任期，財經事務及庫務局局長許正宇於網上專欄「財庫論」撰文，指出其本人與局方同事把握時間，圍繞上任之初定下的四大方向，完成及推動多項有利香港金融市場長遠發展的立法及政策措施。

他指出要打造國際資產﹑財富及風險管理中心，單是引入有限合夥基金制度實施1年多來，效果立竿見影，已有360個有限合夥基金在港成立。該局在投資推廣署的專責團隊於6月投入運作，為有興趣來港營辦家族辦公室提供一站式支援服，至今已接獲逾50個來自不同地區的查詢，並已成功協助9個家族辦公室在港擴展業務。

二是促進內地﹑香港資本市場互聯互通。許正宇指出會積極與內地探討擴大跨境人民幣雙向流通渠道，並拓寬兩地金融互聯互通。該局會積極建立人民幣離岸生態圈。其中財庫局將提升在香港離岸市場發行及交易人民幣證券需求。目前滬深港通下，南向交易日均金額達470億元，佔港股交易比例逾12%，潛在需求巨大。同時會認真研究容許「港股通」南向交易股票以人民幣計價，及與內地相關部門商討。

三是推動金融科技，當局會繼續與金融監管機構及持份者緊密合作，研究促進距境金融科技應用的相關措施。

四是做大綠色金融。他指出在「政府綠色債券計劃」下，政府將於2021至22年度起的5年內，按市況發行總額為1,755億元等值綠色債券。為讓廣大市民參與，計劃會在現財年發行綠色債券。

他期待完善選舉制度後產生的立法會展開工作，香港能站在騰飛的新起點，藉著國際金融中心優勢，為國家作更大貢獻。