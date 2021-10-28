富途盤前瀉兩成　人行：僅持境外牌網券商在華經營屬「無牌駕駛」

近期富途控股（美：FUTU）、老虎證券（美：TIGR）等跨境互聯網券商引起監管關注，繼內地官媒發聲後，中國人民銀行金融穩定局局長孫天琦周三（27日）表示，部分境外證券經營機構在未取得境內相關牌照、僅持有境外牌照的情況下，利用互聯網平台，主要專門面向境內投資者提供境外證券投資服務，屬於「跨境交付」範疇；從業務實質看，跨境互聯網券商屬在中國境內「無照駕駛」，屬非法金融活動，這種定性與資本項目是否完全可兌換無關。

人行官員發言有關言論後，一眾在美國掛牌的內地券商股價大跌，富途盤前瀉28.23%，報48.1美元；老虎證券挫21.36%，報6.96美元。

孫天琦稱， 除特定金融服務外，中國未承諾其他金融服務可通過「跨境交付」方式提供。金融牌照有國界，對境內外投資者禁止的金融業務，以及未對外開放的金融業務，境外機構不得在境內經營。在國內也如此，金融機構若僅持有可在一定區域內展業的牌照，不能在全國展業，全國性金融牌照只能由中央金融管理部門頒發。

孫天琦又強調，第三方互聯網平台存款業務主要的風險隱患，認為互聯網平台未經批准開展代辦儲蓄業務，不是利率是否合規的「闖紅燈」問題，而是本身就是屬於無牌上路的「黑車」。對於互聯網平台銷售公募基金、保險產品的問題，其再一次強調必須持牌經營。

審慎研究互聯網平台企業能否介入理財產品

而對於「互聯網平台企業能否介入理財產品的銷售業務」，孫天琦稱，考慮到市場成熟度，投資者目前對銀行背景的金融產品與非銀行機構的金融產品理解還是不一樣，因此現階段建議仍需審慎研究。數字環境下，金融牌照的地域邊界和客群邊界的實現，需要監管部門下功夫。功能監管要落地，嚴厲打擊互聯網平台上的違法違規行為，一定要「打早」、「打小」。

孫天琦去年12月下旬提出，互聯網平台存款模式的實質是訊息展示、存款營銷、無牌照提供銀行產品和服務，屬「無照駕駛」的非法金融活動；對此類業務，未來需要明確銀行准入資質和標準、研究出台針對高風險銀行吸收存款行為的有關法律法規、完善審慎監管指標和有關規則等。隨後，螞蟻、京東金融、陸金所等平台均緊急下架互聯網存款產品。