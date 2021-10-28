平保連跌五日　績後更削新業務價值目標　專家：最難關頭未過

平保 （02318）績後未止跌，今日（周四）再跌2.4%，報58.35元。集團第三季純利按年大減31.2%至236.3億元（人民幣，下同），而新業務價值為78.5億元，按年更是大跌33.6%，較上半年的跌11.7%更為嚴重。專家分析認為，平保甚至內險整個行業難關未過，不宜沾手。



平保管理層季績後在分析員大會上表示，下調今年壽險新業務價值目標，由「錄得正面增長」至「至少下跌雙位數」，對明年新業務價值更是不給予指引。再者，平保上半年就華夏幸福投資減值提增至359億元，市場一直關注華夏幸福的債務問題，並估計平保此前作出的減值處於超額狀態，之後有機會回撥，從而提振盈利。不過，平保只指出第三季對華夏幸福相關投資資產的撥備無重大變化，令市場失望。

平保管理層季績後在分析員大會上表示，下調今年壽險新業務價值目標，由「錄得正面增長」至「至少下跌雙位數」，對明年新業務價值更是不給予指引。（路透社）

首三季新業務價值跌17.8%

今年首三季，平保新業務價值按年倒退17.8%至352.4億元，新業務價值率按年跌5個百分點至30.7%。集團期內純利則錄得816.4億元，按年下降兩成，而營運利潤則上升9.2%至1,187.4億元。另外，集團繼續重整團隊，代理人數目繼續減少，截至9月底為70.6萬人，較6月底大減兩成，與去年同期比較更跌31%。

投資表現方面，平保首三季總投資收益率為3.7%，按年下降1.5個百分點，剔除短期投資波動後，壽險及健康險業務投資回報率鎖定為5%。產險方面，平安產險對河南水災的賠付增加，最新預計水災賠款總額超過34億元。

葉尚志認為整個內險行業未脫離難關，現時內房債務和疫情等未處理好，內險板塊都不宜沾手。

第一上海首席策略分析師葉尚志表示，平保形勢未轉好，保險產品未能吸引到新客，導致新業務價值下跌，而投資方面亦因部分債務違約而令其收益下跌。代理人數減少直接影響保單收入，「雖然互聯網投保是大趨勢，但只限於較簡單的保單，始終複雜的保單仍需代理人去解釋和銷售。」

問及有貨或績前買入平保博反彈的投資者應如何是好，葉尚志坦言，「這樣博就要企定定打手板，現時有貨應要減倉，後市有機會下試50元，無貨者亦應候50元水平才部署吸納。」

國壽表現較佳 葉尚志：內險板塊都不宜沾手

至於國壽（2628）亦於今日收市後公布第三季業績，集團首三季營業收入為7,277.1億元，按年增長5.2%，淨利潤為485億元，按年升3%。單計第三季，營業收入為1,751.1億元，按年下跌1.5%，淨利潤為75.3億元，按年倒退54.5%。今年首三季，新業務價值按年下降19.6%。總投資收益1,657億元，按年增長12.8%，總投資收益率為5.25%。

國壽股價表現較為硬淨，今跌0.7%，報14元。葉尚志表示，即使國壽表現較好，但整個行業未脫離難關，現時內房債務和疫情等未處理好，內險板塊都不宜沾手。