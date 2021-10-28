人行官員﹕跨境網絡券商屬無牌駕駛　富途緊急回應：不存倒閉問題

人民銀行官員近日指出，跨境網路券商在中國境內屬於無照駕駛，屬非法金融活動。消息頓時震散投資者信心，兩間在美國掛牌的中資券商富途及老虎證券，盤前股價皆大跌。富途的創始人則於富途牛牛內發文，指出公司業務與在港其他持牌的外資﹑內資及港資券商一樣，並強調不存倒影問題。

中國金融四十人論壇（CF40）網站10月27日刊登中國人民銀行金融穩定局局長孫天琦在第三屆外灘金融峰會全體大會上的演講稱， 除特定金融服務外，中國未承諾其他金融服務可通過「跨境交付」方式提供。金融牌照有國界，對境內外投資者禁止的金融業務，以及未對外開放的金融業務，境外機構不得在境內經營。

孫天琦以不直接點名的方式指出，註冊在開曼群島的A公司存量入金賬户80%來自中國境內，註冊在香港的B公司為55%。他說：「從業務實質看，跨境網路券商屬在我境內無照駕駛，屬非法金融活動。」

在人行官員發表有關言論後，富途創始人李華（花名「葉子哥」）發布署名文章《其他的留給時間》，其中提到，富途證券在業務模式上與在香港持有同類牌照的外資、內資、港資等銀行證券機構並無二樣。資本金也非常充足，不存在倒閉的問題。

富途盤前跌幅20%，老虎證券跌18.19%。