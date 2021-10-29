Facebook正式更名為Meta　股票代碼MVRS　全力押注「元宇宙」

10月28日在「Facebook Connect 2021」增強現實和虛擬現實發布會上，Facebook宣佈，將把公司名稱改為「Meta」。公司還將其股票代碼從「FB」改為「MVRS」，12月1日開始生效。

據《財聯社》報道，改名反映了該社交媒體公司對「元宇宙」（metaverse）的野心。Facebook採用這一經典科幻術語來描述其在虛擬世界中工作和遊戲的願景。

朱克伯格在視頻中表示，「今天，我們通常被是為一家社交媒體公司，但是在我們公司的DNA中，我們是一家建立連接人們技術的公司。元宇宙是下一個科技前沿領域，就像當初我們搭建社交網絡一樣。」

7月份，Facebook宣佈成立了一個致力於元宇宙開發的團隊。兩個月後，該公司表示，它將在2022年將目前擔任公司硬件部門負責人Andrew 「Boz」 Bosworth提升為首席技術官。

在此前公布第三季度財報中，該公司宣佈從第四季度開始，將Facebook Reality Labs分拆為一個獨立的部門。

朱克伯格在周四的信中寫道，「我們希望，在未來十年內，10億人將能接觸元宇宙，成為一個承載數千億美元的數字行業，併為數百萬創作者和開發者提供就業機會。」

在過去的幾年裏，Facebook加大了在硬件方面的努力，推出了Portal視頻通話設備系列、Ray-Ban Stories眼鏡以及各種版本的Oculus虛擬現實頭盔。該公司表示，增強現實和虛擬現實將是其未來幾年戰略的一個關鍵部分，將在未來一年內花費約100億美元開發構建元宇宙所需的技術。

朱克伯格周四還提供了一個動畫演示，說明該公司對元空間的雄心。動畫中，用户可以在元宇宙中以他們自己設定的虛擬人物形象互相交流。

朱克伯格稱，這其中的很多東西還很遙遠，但公司已經開始着手準備了。他預測，元宇宙可能在未來5到10年內成為主流。「我們相信元空間將繼承移動網路。」

該公司還宣佈了一個名為Project Cambria的新虛擬現實頭盔。朱克伯格說，該設備將是一款高端產品，價格比較昂貴，將於明年發布。

Facebook還宣佈其第一款完全具備AR功能的智能眼鏡的代號為Project Nasaray。該公司沒有說該眼鏡將於何時發布。朱克伯格說，「我們在Nasaray方面還有一段路要走，但我們正在取得良好的進展。」