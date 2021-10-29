蘋果iPhone銷售五年來首次遜預期　供應鏈股料捱沽｜早市部署

港股連跌三日，隔晚美股三大指數造好收市升0.7%-1.4%，不過收市後科技龍頭蘋果公司及亞馬遜業績令市場大失所望，兩股盤後一度挫半成，市值共蒸發逾2,000億美元。當中蘋果iPhone 銷售更是五年來首次低於市場預期，因此今日本港蘋果供應鏈相關股亦料跟隨下跌，大市料受壓考驗50天線(約25330點)承接力。



納指期貨轉跌逾100點

美股方面，隔晚美國十年期國債息率回落至半個月低位，跌至1.57厘水平，支持三大指數向好，當中科技股主導的納指表現最強，升212點，升幅1.4%。不過，收市後科技龍頭蘋果公司及亞馬遜業績令市場大失所望，納指期貨最新轉跌100點，跌幅0.7%。

蘋果收市後公布業績，營運收入按年增長29%，至833.6億美元，低於分析員預期的848.5億美元。純利205.51億美元，增長62.2%，每股盈利1.24美元，符預期。

值得注意的是，蘋果iPhone 銷售是五年來首次低於市場預期，上季銷售雖然增加47%到389億美元，但低於分析師的共識412億美元。

蘋果CEO指供應鏈問題較預期嚴重

行政總裁庫克(Tim Cook)解釋指，蘋果供應鏈問題大於預期，供應限制是由於缺乏芯片及東南亞疫情，應鏈樽頸問題持續時間較估計長，對旗下iPhone、iPad和Mac的銷售業務構成負面影響，共造成約60億美元損失。

他又指，雖然蘋果東南亞廠產量在 10 月底前已大幅改善，但晶片荒仍未結束，蘋果「大多數產品」仍受影響。

由於環球供應鏈問題難在一時三刻化解，相信對一眾本港上市的蘋果供應鏈股份造成壓力，例如向蘋果供應聲學產品、觸控馬達等的瑞聲科技（02018）；為蘋果組裝多項產品的比亞迪電子（0285）；以及鴻海旗下的鴻騰六零八八精密（6088）。

人行轟境外券商境內「無照駕駛」，富途收市挫近13%(資料圖片)

中概股受壓 富途收市挫近13%

另外，中概股在美股昨晚亦受壓，特別是在美國掛牌的內地券商，當中富途控股一度急挫最多超過20%，收市挫12.8%。中國人民銀行金融穩定局局長孫天琦周三（27日）表示，部分境外證券經營機構在未取得境內相關牌照、僅持有境外牌照的情況下，利用互聯網平台，主要專門面向境內投資者提供境外證券投資服務，屬於「跨境交付」範疇；從業務實質看，跨境互聯網券商屬在中國境內「無照駕駛」，屬非法金融活動，這種定性與資本項目是否完全可兌換無關。

富途CEO李華表明，不存在倒閉的問題，自成為受香港證監會規管的持牌機構以來，運行情況良好，無任何不良監管記錄。同時公司聲明表示，在多個國家地區當地成立了獨立的持牌機構，80%以上的新增客戶來自中國香港地區及海外，絕大多數存量客戶也來自中國香港地區及海外。