永旺「AEON STYLE」進駐油塘大本營開分店　豪擲1.5億元簽9年租約

經營日式零售及百貨的企業，視本港零售市場為兵家必爭之地，紛紛加快擴張步伐。其中永旺（0984）旗下的AEON，繼在今年8月於旺角家樂坊開設面積達2.5萬呎的「AEON ATYLE」旗艦店後，宣布在油塘「大本型」商場，開設第四間「AEON STYLE」店。

公司更指出，新店除卻設有超市外，亦包括「Daiso Japan」店及室內遊樂場。

據公司公告指出，該新店位於「大本型」商場的一層101﹑102﹑106﹑107舖，及二層201﹑202﹑208舖。除舖店外，亦租用一層的內部廣告燈箱及LG2層及一層建築外牆的兩個戶外廣告橫幅空間。整份租約為期9年，由今年11月1日起至2030年10月31日，基本租金為1.472億元，即每月基本租金為136萬元。

目前AEON在港有3間「AEON STYLE」，分別位於黃埔﹑康怡及旺角嘉樂坊，至於在「大本型」的分店，則是首間設於東九龍的「AEON STYLE」店舖。

將於店內設「Daiso Japan」

永旺表示，該店的超市將通過提供更多直接進口商品和專屬自家品牌 「TOPVALU」 商品，加強和鞏固 「鮮度Fresh」 「日本 Japan」 「美味Delicious」的概念。同時，店內亦將引進多間適合目標顧客的人氣專賣店，包括AEON自家家居品牌 「HÓME CÓORDY」，內衣及休閒服裝品牌 「iC innercasual」，以及室內遊樂場 「Molly Fantasy」。為進一步滿足顧客多元化的日常需求，該店也將開設「Daiso Japan」店，提供各種價格合理的特色商品。

永旺百貨執行董事兼董事總經理菅原功表示，相信該店將像今年開業的旺角店一樣獲得同樣熱烈反應。「AEON STYLE」是新型綜合百貨，其商品、服務和賣場都特別針對不同的目標顧客而精心安排，帶給顧客一個特別的「AEON STYLE油塘」，AEON將以提升地區顧客的生活文化水準為永遠的使命。