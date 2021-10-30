美聯儲下周料啟動收水　恒指回試二萬五　兩大板塊有望跑出趁機吸

美聯儲下周議息會議，港股本周失守二萬六兼連跌四日，全周累跌750點，不過整個10月埋單計數，仍然有800點進帳。專家指出，恒指自本月初低位23681點，最多曾累計反彈近2,600點，現時市場聚焦美國下周極大機會宣布縮減買債規模，股市趁早出現調整，建議投資者可留意兩大股份板塊，分別是擁內需消費的啤酒股及新能源股，有望在年底跑出。



歐洲央行指本季PEPP買債速度放慢 市場聚焦美聯儲加息展望

環球通脹升溫，年初由新興市場國家領銜的加息潮，正蔓延至發達經濟體。本周加拿大率先表示，結束債券購買計劃，是首個G7國家宣布退出QE，並暗示最早明年4月加息。至於歐洲央行的議息聲明稱，將「抗疫緊急買債計劃（PEPP）」的買債速度，適度降至低於第二、三季，並重申PEPP將至少持續至明年3月底。

投資者注視各大央行陸續減少買債，會如何減少市場的資金流動性。行長拉加德亦向市場派定心丸，試圖為歐洲央行加息預期降溫。對於投資者預期央行最早可能在明年加息，她指出，市場普遍預期加息的時間，並未能滿足該央行前瞻指引的條件。

歐洲央行行長拉加德試圖為歐洲央行加息預期降溫。（路透社）

聯儲局減買債成數高 關鍵是通脹看法

美聯儲將於本港時間下周四（4日）公布議息結果，考慮到早前聯儲主席鮑威爾的發言，直接指出，現時已屆開始縮減買債的合適時機，相當於預早向市場宣布，將開始削減每月1,200億美元的買債規模。市場的關注重點正在轉變，不單是着眼縮減買債的規模，更看重聯儲局如何解釋通脹急升，以及明年的加息指引。

參考債市利率期貨表現，聯儲局明年不但會在明年提早開始加息，更有機會在7月及12月連環加息合共兩次。早前經濟學人智庫，將「貨幣緊縮出乎意料地快速，並導致美股崩盤」，列為2022年發生機會「極高」的可能對全球經濟增長及通脹情況帶來最大風險的情景預測。

新城晉峰資產管理董事林嘉麒認為，新能源股受惠國策 龍源破頂在望。（資料圖片）

林嘉麒看好新能源股受惠國策 龍源破頂在望

新城晉峰資產管理董事林嘉麒接受問時表示，市場注視下周美聯儲議息，特別是聯儲縮減買債規模後，對美股的影響。因為現時美股已經處歷史高位，當資金流向轉變，出現調整的機會高，亦料會拖累港股表現。建議投資者待股市回落至25000點左右才開始入市。

股份板塊方面，他指出臨近年底，新能源股可看高一線，因為受到國策支持，看好龍源電力早前的業績表現強，認為有望支持股價在年底再上，破頂在望，目標看22元。

投行摩通亦首選龍源電力（0916），指由於中國的碳中和發展加速產能增長；併網項目組合不斷增加；綠色金融舉措可能降低風電和太陽能發電場營運商的債務成本，看好風電和太陽能營運商。

輝立證券及輝立資本管理董事黃瑋傑接受訪問時指出，百威亞太的第三季業績較預期好，有機會上試250天線。(資料圖片)

啤酒股績後向好 黃師傅看好百威亞太

本周擁內需消費概念的啤酒股板塊輪流發業績。青島啤（0168）第三季度營收雖按年下降3%至84.8億元人民幣，但淨利潤仍按年增6.4%至11.95億元。至於百威亞太（1876）第三季業績亦較預期好，雖然收入同樣按年倒退2.2%至18.82億美元，總銷量按年倒退6.1%至25.86億公升，不過純利及正常化純利按年增長分別9.8%及10%，至3.58億美元及3.52億美元。百威亞太公布業績後連升兩日，累計升逾11%。

人稱黃師傅的輝立證券及輝立資本管理董事黃瑋傑接受訪問時指出，百威亞太的第三季業績較預期好，令市場有驚喜，特別是期內南韓仍處於疫情中最嚴格的社交距離限制期間，不過留意到集團的高端品牌利潤較高，有助抵銷銷售下跌的壓力，同時業績仍反映盈利能力理想，股價有望上試250天線，約為24元水平。