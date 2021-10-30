民眾金融下周一復牌　改名裕承科金　「白武士」鄭志剛出任主席

停牌多時、陷財務困境的裕承科金﹙前稱「民眾金融科技」﹚﹙0279﹚，去年底引入投資者、新世界﹙0017﹚執行副主席兼行政總裁鄭志剛為白武士，經過一輪重組後，將成功復牌。

該公司最新公布，根據香港高等法院於10月4日發佈之命令，公司於下周一﹙11月1日﹚撤回清盤呈請及解除臨時清盤人，並於同日達成所有復牌條件，股份將於11月1日上午9時正起於聯交所恢復買賣。

民眾金融科技補充，重組將於復牌後完成，而早前公布的認購事項、第一筆貸款轉換、配售減持及發行計劃股份均已於10月29日完成。

鄭志剛出任主席

另外，公司董事及授權代表亦有變動。董事會欣然宣佈，自10月29日起，鄭志剛已獲委任為公司非執行董事兼主席；李楚楚及楊雪芬已獲委任為執行董事；韓金樑已獲委任為非執行董事；及凌潔心、盧震宇及譚麗芬已獲委任為獨立非執行董事。

同時，蔡偉康及邱伯瑜已辭任執行董事；及洪美莉及鍾衛民已辭任非執行董事，於認購事項及第一筆貸款轉換完成後10月29日起生效。

管理團隊包括百度創始成員

事實上，新高級管理層團隊及高級顧問包括劉富榮，於今年6月1日獲委任為公司行政總裁，並自6月30日起擔任執行董事；楊雪芬於今年7月加入集團並獲委任為執行董事，自10月29日起生效；及李例珉今年7月加入集團，於資產管理及經紀、資本市場及結構性產品或結構性融資方面擁有逾20年經驗。

高級管理層團隊亦包括鄭彥斌，彼今年7月加入集團，在私募股權業務方面擁有逾10年經驗。此外，集團委任郭眈（百度集團股份有限公司七位創始成員之一）及張非非（Mountain Creek Investment之創始合夥人、首席保險官及香港行政總裁）擔任其高級顧問，以就其科技金融發展戰略向集團提供意見。