新股市場再進榮景　拆解四新股找亮點　安能物流較勝一籌｜聶振邦

上週（10月25至29日）多達7隻新股開始進行招股，另於本週有3隻新股上市，可見香港新股市場再度進入榮景。畢竟2021年第三季新股上市數目僅27隻，較去年同期的40隻少逾三成二；加上10月只有3隻新股上市，反映過去四個月新股市場處於低迷狀態，相信與期內恒指表現有關。

於7至9月見三個月連跌，累跌達4,252點（28,827 → 24,575點），跌幅近一成半。傳統第四季是香港新股招股旺季，去年第四季有44隻，考慮到今年7至10月共計僅30隻新股上市，今年餘下只有兩個月，故此很大可能今年第四季新股上市數目可望突破去年同期的44隻。倘若推斷正確，11月和12月合共會有超過40隻新股進行招股。

傳統第四季是香港新股招股旺季，去年第四季就有44隻。（資料圖片）

認購一手金額及招股規模參考

對於上述上週有7隻新股開始進行招股，其中3隻經已截止認購申請，截至10月底正在進行招股有4隻新股，分別是貝特集團（1491）、京城佳業（2210）、鴻承環保科技（2265）和安能物流（9956），按招股價上限計算，認購一手股份金額（未計交易成本）分別是2,400元、3,984元、7,400元和8,440元，高於3,000元反映進場成本較高（散戶較難進場傾向令上市初期股價較大可能處於招股價之上），即有3隻屬於此類型。

至於招股規模，相對是1.25億股、約3,667萬股（H股）、2.50億股和8,022萬股，少於1.00億股屬於招股規模偏小（反映街貨量偏少有利上市初期股價上揚），即有兩隻屬於此類型。

四新股獨見安能物流基投垂青

另可留意這4隻新股均不屬生物科技B類股份，有別於8月20日至10月30日期間上市的9隻新股之中多達6隻是B類股份，即每3隻新股上市就有兩隻是B類股份，所以現為4隻均不是實屬罕見。

相對業務為主要從事設計、開發、製造及銷售各類常用家居必需品；立足首都的物業管理服務綜合運營商；扎根於中國山東省的金礦有害廢物處理公司，以及運營著中國零擔市場領先的快運網絡。由於位處四種不同行業，因此不存在比擬性。

當然，若以有否基石投資者（以下簡稱「基投」）認購股份作為市場肯定其投資價值參考，4股之中僅有安能物流獲基投垂青。

近期港股大市表現欠佳，8月20日以來已上市的9隻新股，當中有８隻跌穿上市價。（路透社）

安能物流較同期三隻新股優 惟市況欠佳或要守

於認購一手股份金額高於3,000元、招股規模少於1.00億股，以及獲基投認購股份，4股之中只有安能物流乎合條件，可視為認購吸引力較其他3股優勝。然而，基投認購股份佔招股規模高於25.00%，才能表示認購規模偏大，間接反映招股價定位吸引，有利帶動上市後股價上揚；但安能物流僅有一名基投，按招股價範圍由小至大作參考，預期獲發股份佔招股規模介乎8.73%至7.18%，遠少於上述標準的25.00%，證明招股價定位是否具吸引力值得相榷。

配合8月20日以來已上市的9隻新股，以上市價對比10月29日收市價，撇除微泰醫療－B（2235），其餘8股均已跌破上市價，故不排除安能物流於上市初期表現也會欠佳，所以認購股份前要有耐心守候不少於一個月的心理準備，才可望股價高於上市價兩成或以上。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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