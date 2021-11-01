中銀香港通過區塊鏈技術與商貿生態圈合作　推數碼化貿易融資

中銀香港（2388）公布，今年首10個月已通過香港首個大型跨銀行區塊鏈貿易融資平台「貿易聯動」、大型國企寶武集團旗下區塊鏈貿易金融服務平台 「EFFITRADE」，以及由銀行、企業和貿易合作夥伴組成的數字貿易融資網絡「Contour」等多個區塊鏈平台，協助客戶進行貿易融資的總交易筆數及金額均較去年有所增加。

中銀香港交易銀行部副總經理何永賢表示，該行憑藉在貿易融資、跨境服務及創新金融科技等多方面優勢，與合作夥伴把創新的區塊鏈技術廣泛應用在信用證、電子交單、供應鏈融資、保函等貿易服務上。該行將會繼續推動技術創新及數字化生態圈建設，提升商貿生態的整體效能和自動化水平，為企業客戶提供更完善、安全、高效 的商貿服務。

此外，該行為提供便利的貿易及資金融通的綜合服務方案，建立了iGTB全功能在線電子交易銀行服務平台，推動商貿數碼化。而且，為提升貿易營運效率，該行成為全球首家金融機構與全球航運商業網絡（Global Shipping Business Network「GSBN」）達成航 運資訊共享合作，省卻提供紙質貨運憑證的程序，優化貿易融資流程，其後更加入GSBN 組成的貿易融資顧問小組，與業界共同推動貿易數碼化轉型。

中銀香港及其東南亞機構亦在區域貿易金融上推出多項數碼化創新商業應用，為企業與上下游供應鏈提供全流程貿易金融服務。