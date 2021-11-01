foodpanda香港現接受滙豐PayMe　推進香港商戶採用「快商務」

foodpanda香港與滙豐今日（1日）宣佈， foodpanda香港平台現已接受PayMe付款，共同推進香港商戶採用「快商務」（Quick commerce或 「Q-commerce」 ）零售模式。由即日起至2021年12月31日，當顧客在foodpanda平台（包括其即時生活百貨）使用PayMe付款時，更可獲優惠折扣。

foodpanda香港引入PayMe付款方式，能夠擴大雙方平台觸及的客戶範圍，現時foodpanda香港每月有逾百萬的活躍用戶，而PayMe亦有超過250萬且不斷增長的本地用戶群。通過開展合作，雙方平台顧客能享用迅速的送遞服務外，更能使用無縫和安全的支付，為消費者和商戶帶來最快10分鐘的「快商務」體驗。

滙豐PayMe主管Dharini Kannan Hemant表示，PayMe成立短短四年，用戶已經突破250萬，增長勢頭持續，公司會積極建立更成熟和多元化的流動支付生態，為用戶和商戶帶來更多便利。

除了美食外送，近年市民大眾購買日常用品，不少都轉移到網上進行。foodpanda香港發展超越「電子商務」的「快商務」模式，提供24小時服務、最快10分鐘的送遞。就foodpanda mall及pandamart而言，2021年6月的訂單數量對比去年同月，上升約三倍，需求增長強勁。