「商業數據通」明年底正式推出　助中小企獲得貸款

金管局今日（1日）表示，已順利完成「商業數據通」（CDI）技術可行性概念驗證研究，今日進入試行階段，將涉及8組銀行和數據提供方的合作，並預期於明年年底正式推出。金管局總裁余偉文指，商業數據主要包括貿易融資數據、公司銷售數據等，幫助中小企獲得貸款。

金管局與國際結算銀行創新樞紐（BISIH）轄下香港中心完成了Project Genesis，成果之一是完成了在香港向零售投資者發行代幣化綠色債券的概念認證。

同時，金管局已順利完成「商業數據通」技術可行性的概念驗證研究，截至11月1日，已批出550宗貸款予中小企，總額超過9億元。「商業數據通」今日進入試行階段，將涉及八組銀行和數據提供方的合作，並預期於2022年年底正式推出。

余偉文表示，Project Genesis向零食投資者發行代幣化綠色債券，以降低綠色債券發行過程的成本和時間，同時加強綠債環境效益的披露。

至於商業數據通，余偉文指，下一步將加強CDI功能，新的概念驗證將於明年展開，屆時會有更多數據平台和科技服務供應商參與。同時，亦正制定相關管治框架，料CDI將於明年底正式推出。

中銀香港工商金融部總經理謝小玲表示，中銀香港積極支持金管局構建「商業數據通」項目。在獲取客戶同意下，該行通過「商業數據通」平台使用企業自身的商業數據進行貸款審批，突破傳統以財務報表作分析的框架，一方面減少客戶所需提供的資料，，同時在商業數據輔助下該行可更實時了解中小企客戶的業務狀況，準確分析其業務發展潛力，為其提供更適切的信貸方案。

恒生銀行商業銀行業務總監林燕勝表示，很高興參與金管局推出的「商業數據通」試點項目，夥拍移動支付及大數據科技公司 ─ QFPay HK（香港錢方好近），利用數碼商業數據進行評估，簡單和快捷地為企業客戶度身訂製貿易融資方案，並且大幅簡化和加快融資審批程序，以協助企業特別是中小企拓展業務及配合他們不斷變化的業務需要。