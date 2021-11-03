譚仔姐姐組合唱團　預告下周有新歌面世！｜溫多娜手記

香港人對於食肆及餐廳，除期望食物好味，更存在一份濃濃的人情味。在港經營連鎖米線餐廳的譚仔雲南米線，對深水埗更格外有情。畢竟第一間譚仔，是在25年前落戶於深水埗基隆街1號。既為慶祝創立25周年，也希望回饋及關懷社區，譚仔由下周四（11日）起，進行慈善義賣及藝術展覽。

譚仔今次以「廿五載情如初見」為主題，聯同香港藝術中心﹑協康會﹑6個本地插畫師創作單位，及90後攝影師千紅（李維燊），進行上述的慈善義賣及藝術展覽，以推動本地設計及文化產業教育發展。

譚仔聯同藝術中心月，及6個本地插畫師創作單位，包括羅浩光Bo Law、包川田Tweaty Bao、奶茶通俗學 崔氏兄弟、謝曬皮、賤人新世紀及Plastic Thing推出6款「譚仔遮遮」，遮上分別繪畫了6條區內「美不勝收」的遊歷路線圖，當中包括文青留連熱點大南街，以及具歷史地位的雷生春堂。至於知名的電器街﹕鴨寮街當然亦是路線圖之一。

譚仔日前從1,300多位店員中，精挑細選了6位「譚仔姐姐」，包括： 「粉嶺囍逸店店長」玲玲姐（隊長）、「天水圍天盛店副店長」彩燕姐（副隊長）、「沙田偉華店店員」英姐、「油麻地店店員」丹琪姐、「馬鞍山頌安店店員」妮妮姐以及「荃灣海之戀店店員」家宜姐今天於深水埗正式成軍，合組「譚仔女聲合唱團」，以新女團身份參與譚仔「廿五載情如初見」企劃的連串活動。

攝影展將於下周四至月底舉行

譚仔女聲合唱團」的6位成員，現正密鑼緊鼓，進行秘密練氣練聲，下周更有新歌面世，勢必引起城中熱話。「譚仔女聲合唱團」有份參與錄製的新歌由著名指揮家劉卓熙擔任監製。

「譚仔女聲合唱團」除了推出新歌外，還會肩負《譚仔．姐・遮》攝影展的女主角，眾人日前穿上最新制服，拎起6把「譚仔遮遮」，在深水埗「六大美線圖」的小社區，以模特兒身份留倩影。是次相展由揚威國際的香港攝影師千紅操刀，他曾憑著觀塘裕民坊雨後黃昏美景作品《穿越時空的少女》在國際攝影大賽奪獎，其縮時影片《關西風景》亦勇奪亞洲電子藝術節職業組別動畫部大賞第一名，同時獲日本頒發文部科學大臣賞。今次，千紅就以文青風格，走到深水埗尋找好風景，重拾這裡的人情味。《譚仔．姐．遮》攝影展將於11月11日至30日，假香港藝術中心四樓舉行，免費入場。